AVATR

AVATR präsentiert AVATR VISION XPECTRA auf der IAA Mobility 2025: Emotive Luxury revolutioniert die Branche

Großer Markenauftritt am Messestand in München

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

AVATR, die innovative Marke für elektrische Mobilität, setzt auf der IAA Mobility 2025 ein Zeichen und feiert die Weltpremiere des AVATR VISION XPECTRA. Unter dem Leitmotiv "Emotive Luxury" präsentiert AVATR sein erstes Vision Car und markiert damit den Beginn einer neuen Ära der High-End-Mobilität. Der AVATR VISION XPECTRA wird am Stand KP185 im IAA Open Space auf dem Königsplatz gezeigt.

Emotive Luxury: Eine neue Ära der Mobilität

"Mit dem AVATR VISION XPECTRA machen wir das Unsichtbare sichtbar - die emotionale Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug. Emotive Luxury wird Realität: nicht Status, sondern Resonanz. Nicht Besitz, sondern Gefühl", erklärt Nader Faghihzadeh, Chief Design Officer und Executive Vice President von AVATR.

Das Vision Car verkörpert die Essenz der Marke. Jede Oberfläche, jedes Detail und jede Interaktion ist darauf ausgelegt, eine tiefe emotionale Bindung zu schaffen. Drei emotionale Säulen definieren die Experience: Bold Confidence, Vibrant Individuality und Harmony with a Twist. Zusammen bilden sie die "Energy Force" - den unsichtbaren Puls, der das Auto zu einem lebendigen Begleiter macht.

Ein lebendiges Wesen auf Rädern

Das skulpturale Exterieur strahlt Präsenz und Klarheit aus, während der Innenraum Wärme und Geborgenheit vermittelt. Intelligente Sensorik und reaktive Ambientebeleuchtung lassen das Fahrzeug atmen und reagieren. Im Zentrum steht der Vortex - mehr als ein Interface: ein wahrnehmender, lernender und interaktiver Begleiter aus Licht und Bewegung.

Inspiration und Innovation

Unter der Leitung von Faghihzadeh, der auf zwei Jahrzehnte Erfahrung und eine prägende Zeit bei BMW zurückblickt, ist die Designphilosophie von AVATR von Bedeutung und Emotion geprägt. Seine Vision hat das Global Design Center von AVATR in München zu einem kreativen Zentrum gemacht, in dem jedes Fahrzeug mit skulpturaler Klarheit und emotionaler Tiefe gestaltet wird. Mit dem AVATR VISION XPECTRA erreicht das Unternehmen die nächste Entwicklungsstufe seiner Designsprache und vereint Schönheit mit Sinn.

Die Essenz von AVATR

Die Marke steht für Fahrzeuge mit einem Emotive Companion, der den Nutzer begleitet und sich an ihn anpasst. Werte und Emotionen von Personen werden wahrgenommen und widergespiegelt. Jeder AVATR vereint natürliche Wärme mit futuristischer Raffinesse. Materialien und Oberflächen werden nicht nur nach ihrem Aussehen, sondern vor allem nach den Emotionen ausgewählt, die sie hervorrufen.

AVATR richtet sich an New Era Pioneers: Design- und Technikbegeisterte, die grenzüberschreitende Ästhetik, persönlichen Ausdruck und eine authentische Verbindung zwischen Technologie und menschlichen Werten suchen. Für sie bietet AVATR seelenvolle Systeme statt nur smarter Produkte.

Die Zukunft der Mobilität

"Emotive Luxury" steht als Leitmotiv für die zukunftsweisende Vision von AVATR. Der AVATR VISION XPECTRA ebnet den Weg für eine Zukunft, in der Fahrzeuge Companionship, Intuition und persönliche Resonanz bieten. Das Vision Car zeigt Fortbewegung als immersives und emotional bereicherndes Erlebnis.

AVATR auf der IAA 2025: Auch das Portfolio im Überblick

Neben dem AVATR VISION XPECTRA präsentiert AVATR auf der IAA 2025 auch seine Serienfahrzeuge AVATR 06, AVATR 07, AVATR 11 Royal Edition, und AVATR 012. Jedes Modell verkörpert bereits auf eigene Weise das Versprechen von "Emotive Luxury". Besucher sind eingeladen, den einzigartigen Ansatz von AVATR bei Design und Technologie am Stand KP185 im IAA Open Space auf dem Königsplatz zu erleben. AVATR bereitet den Markteintritt in Europa vor, was den Messestand zu einem Muss für alle macht, die sich für die Zukunft der Mobilität interessieren.

"AVATR ist die Projektion deines wahren Selbst. Wesentlich sind emotionale Verbundenheit, Selbstausdruck und Social Signaling. Auf der IAA 2025 bringen wir mit dem AVATR VISION XPECTRA unsere Vision von der Zukunft der Mobilität auf den Punkt. Die Reise hat gerade erst begonnen und der Weg nach vorn ist voller Möglichkeiten", schließt Faghihzadeh.

Über AVATR

AVATR ist eine zukunftsweisende Premiummarke für intelligente elektrische Mobilität, gegründet mit dem Anspruch, die Beziehung zwischen Mensch und Fahrzeug neu zu definieren. "Emotive Luxury" ist der Kern der Designphilosophie: Mobilität wird als emotionales Erlebnis verstanden, das weit über reine Funktionalität hinausgeht. AVATR verbindet authentisches Design mit fortschrittlicher Technologie und stellt den Menschen und seine Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt. Das Global Design Center in München steht für kreative Innovation und die Verschmelzung von Weitblick und Handwerk. Mit einem Portfolio, das von Vision Cars bis zu Serienmodellen reicht, ebnet AVATR den Weg für eine neue Ära der High-End-Mobilität.

Weitere Informationen unter: www.avatr.com/en