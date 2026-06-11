Berner Fachhochschule (BFH)

Level Complete: Bachelor Literarisches Schreiben!

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Zum Ende ihres Studiums setzen sie einen vorläufigen Schlusspunkt : Am Abend des 18. Juni präsentieren elf deutsch- und sechs französischsprachige Diplomand*innen Auszüge aus ihren literarischen Abschlussarbeiten, verteilt auf zwei Bieler Lese-Schauplätze.

Sie erzählen von Uhren, die stillstehen, Bäumen, die sehen, Zuchtkaninchen und Samenspendern, vielen Rädern, Lügen und Fragen von Schuld; mal herrscht Hitze, mal Apokalypse, es regnet Druckbuchstaben, ein Steak verkohlt. In Zeiten, Räumen und Atmosphären, wie wir sie kennen oder neu kennenlernen, verhandeln die Texte der diesjährigen Diplomand*innen unterschiedlichste Motive und Themen, vor allem aber sind sie siebzehn Auseinandersetzungen mit einer komplexen und anspruchsvollen Wirklichkeit.

Die Lesungen finden zu folgenden Zeiten an folgenden Standorten statt:

18.15 Uhr – Lesung in deutscher Sprache (2 Gruppen) HKB-Standort Burg, Jakob-Rosius-Strasse 16, 2502 Biel

in deutscher Sprache (2 Gruppen) 18.30 Uhr – Lesung in französischer Sprache Schweizerisches Literaturinstitut, Rockhall IV, Seevorstadt 99, 2502 Biel

in französischer Sprache 20.30 Uhr – Zweisprachige Lesung aller Diplomand*innen am Schweizerischen Literaturinstitut Rockhall IV, Seevorstadt 99, 2502 Biel

Es lesen: Justin Bouvier-Tissot, Lena Bühlmann, Ruth Diaper, Sophie Feuz, Sarah Grandjean, Léo Lévy, Robin Loretan, Joni Merz, Sara Morf, Pul Müller, Estelle Plüss, Annegret Saladin, Niclo Schmidt, Ann Schönenberg, Claudia Souto Cuello, Lena Thomma und Florian Weder.

Wieder und weiterlesen lassen sich die präsentierten Texte in der Bacheloranthologie 2026, die Auszüge aus den literarischen Abschlussarbeiten versammelt und an diesem Abend zu erhalten sein wird. Alternativ kann sie ab dem 22.6. auch per Mail an lit@hkb.bfh.ch"> lit@hkb.bfh.ch bestellt werden.

Die Abschlusspräsentationen sind öffentlich; Eintritt frei, Kollekte zugunsten des Stipendienfonds, um Studierende in prekären finanziellen Verhältnissen zu unterstützen. Barbetrieb zwischen den Lesungen (cash only).

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Leonie Achtnich, Leiterin des Schweizerischen Literaturinstituts leonie.achtnich@hkb.bfh.ch 031 848 66 95

Über das Schweizerische Literaturinstitut:

Am Schweizerischen Literaturinstitut entwickeln pro Jahr rund 15 Studierende ihre Schreibpraxis im Bachelor Literarisches Schreiben auf Deutsch und Französisch. Im Eins-zu-Eins-Mentorat, in Schreibateliers und kritischen Lektürekursen erproben sie das Schreiben in aller Vielfalt von Wort, Schrift und Genre. Im Sinne der Transdisziplinarität fördert das Schweizerische Literaturinstitut als Teil der HKB den Austausch mit anderen Künsten (Musik, Theater, Fine Arts etc.).