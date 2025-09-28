Oehler Web

Biosativa aus Schindellegi – Doppelsieg beim CannaSwissCup

Die Gemeinde Schindellegi im Kanton Schwyz ist eigentlich eher für ihre ruhige Lage bekannt. Doch hier hat ein Unternehmen seinen Ursprung, das die Schweizer CBD-Szene kräftig aufmischt: Biosativa.

Schindellegi, Schweiz - September 2025: Mit ihrem spezialisierten CBD Shop und kompromissloser Qualitätsphilosophie hat sich die Marke einen Namen gemacht – und die Krönung folgte gleich doppelt:

2023 gewann Biosativa mit dem „Golden Maroc“ Hash den CannaSwissCup.

2024 folgte der zweite Streich mit dem „Ketama Gold“ Hash, der ebenfalls als Sieger prämiert wurde.

Damit zählt Biosativa zu den ganz grossen Gewinnern der Szene.

Golden Maroc – der Cup-Sieger 2023

Mit dem Golden Maroc stellte Biosativa einen CBD Hash vor, der durch sein würzig-marokkanisches Terpenprofil, seine goldene Konsistenz und die handwerklich saubere Verarbeitung die Jury überzeugte. Produziert wird er aus den feinsten Trichomen pestizidfrei kultivierter CBD Blüten. Die Verbindung aus mediterranem Aroma und höchster Reinheit machte ihn 2023 zum klaren Favoriten.

Ketama Gold – der Cup-Champion 2024

Nur ein Jahr später konnte Biosativa erneut triumphieren. Der Ketama Gold gilt heute als einer der besten CBD Pollen der Schweiz. Mit über 30 % CBD-Gehalt und einem mild-erdigen Aroma setzte sich dieser Hash in der Jurywertung souverän durch. Seine weiche Textur, die intensive Wirkung und das authentische Geschmackserlebnis machten ihn zum unangefochtenen Champion beim CannaSwissCup 2024.

Der Biosativa CBD Shop – Qualität aus Schindellegi

Hinter den Erfolgen steckt nicht nur Leidenschaft, sondern auch ein durchdachtes Konzept. Im hauseigenen CBD Shop finden Kundinnen und Kunden eine breite Auswahl an Premiumprodukten:

CBD Blüten – Indoor, Outdoor und Greenhouse, stets laborgeprüft und pestizidfrei.

CBD Hash & CBD Pollen – wie Golden Maroc und Ketama Gold, direkt aus eigener Produktion.

CBD Rohstoff – für Unternehmen, die hochwertige Cannabis-Grundstoffe weiterverarbeiten möchten.

Alle Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen und werden mit größter Sorgfalt hergestellt.

Mehr als nur Auszeichnungen

Die beiden Siege sind mehr als nur Trophäen. Sie stehen für die Philosophie von Biosativa: kompromisslose Qualität, transparente Produktion und die Leidenschaft für Hanf. Der Betrieb aus Schindellegi zeigt eindrucksvoll, dass Schweizer Präzision und Kreativität auch im CBD-Bereich internationale Massstäbe setzen können.

Wer also auf der Suche nach Premium-Produkten ist findet im CBD Shop von Biosativa eine preisgekrönte Adresse.