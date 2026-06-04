Berner Fachhochschule (BFH)

Nationale Tagung Gesundheit & Armut

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Die sogenannte Gig Economy hat weltweit, auch in der Schweiz, stark zugenommen. Sie bringt im Vergleich zu traditioneller Beschäftigung besondere gesundheitliche Herausforderungen mit sich. Eine Tagung der Berner Fachhochschule BFH widmet sich am 18. Juni 2026 in Bern dem Thema – inklusive Schlusswort von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.

«Wir lassen uns in der Schweiz Essen liefern, bestellen ein Taxi, beauftragen eine Reinigungskraft und wissen nicht, wie es den Menschen geht, die diese Arbeit für uns machen», sagt BFH-Expertin Caroline Straub. «Oft arbeiten diese Menschen in eher neuen Beschäftigungsformen, auch genannt Gig Economy, sie bedeuten für die Arbeitenden finanzielle Unsicherheit, unregelmässige Arbeitszeiten und soziale Isolation.»

Prof. Dr. Caroline Straub, BFH-Dozentin, hat für das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Gesundheitsförderung Schweiz die bestehende Forschungsliteratur analysiert, wie sich die Gig-Arbeit gesundheitlich auswirkt. Demnach leiden solche Arbeitende häufiger unter Stress, Ängsten und psychischer Belastung. Auch die körperliche Gesundheit leidet, etwa durch Ermüdung und lange Arbeitszeiten.

Einladung für Medienschaffende

Die 6. nationale Tagung Gesundheit & Armut untersucht die gesundheitlichen Folgen neuer Arbeitsverhältnisse und widmet sich der Frage, wie sich soziale Ungleichheiten in der Arbeitswelt erkennen und überwinden lassen.

Unter anderem wird die BFH-Expertin Prof. Dr. Caroline Straub an der Tagung die Ergebnisse vorstellen. Zudem finden gleichentags weitere interessante Referate, Podien und Workshops statt. Zu erwarten sind viele interessante Einblicke in aktuelle Projekte. Zu guter Letzt wird Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ein Schlusswort an die Anwesenden richten.

Wann: 18.06.2026, 9.15–16.45 Uhr

Wo: Berner Fachhochschule BFH, Brückenstrasse 73, 3005 Bern

Informationen zur Tagung: bfh.ch/soziale-arbeit/gesundheit

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, an der Tagung teilzunehmen. Prof. Dr. Caroline Straub steht Ihnen im Anschluss an die Tagung für ein Interview zur Verfügung.

Kontakte

Anmeldungen zur Tagung bitte per Mail an: hanna.schweighofer@bfh.ch

Fachliche Anfragen: Caroline Straub, 031 848 44 45, caroline.straub@bfh.ch">caroline.straub@bfh.ch

Berner Fachhochschule Wirtschaft - Kommunikation ___________________________________________________________ Brückenstrasse 73, CH-3005 Bern Telefon +41 31 848 34 00 kommunikation.wirtschaft@bfh.ch">kommunikation.wirtschaft@bfh.ch www.bfh.ch/wirtschaft www.bfh.ch/wirtschaft/newsletter

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