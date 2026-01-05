Kinderhilfe Bethlehem

Benefizkonzert für die kranken Kinder in Palästina

Am Sonntag, den 11. Januar 2026, findet in der Église Saint-Nicolas in Courroux ein besonderes Benefizkonzert zugunsten des Caritas Baby Hospital in Bethlehem statt. Der renommierte Chor des Collège Saint-Michel aus Freiburg sowie das Ensemble Vocal du Belzé setzen mit ihrem gemeinsamen Auftritt ein starkes Zeichen der Solidarität mit kranken und notleidenden Kindern in Palästina.

Der Anlass steht unter dem Titel «Échos de Paix – junge Menschen singen für Kinder in Palästina» und vereint musikalischen Elan mit einem humanitären Anliegen. Die Sängerinnen und Sänger vermitteln mit ihrer Musik Hoffnung, Verbundenheit und Mitgefühl mit den kranken Kindern in Palästina. Organisiert wird das Konzert von den Opus du Vorbourg und steht unter der musikalischen Leitung von Philippe Savoy.

Ein Teil des Konzerterlöses kommt dem Caritas Baby Hospital in Bethlehem zugute, dem einzigen auf Kindermedizin spezialisierten Spital in Palästina. Das Spital behandelt jedes Jahr zehntausende Säuglinge und Kinder – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status. Zusätzlich wird ein Teil der Einnahmen zur medizinischen Versorgung eines aus Gaza stammenden Kindes im Jura verwendet.

«Musik kann Hoffnung schenken und Menschen verbinden», sagt Kathrin Salmon, Geschäftsleiterin der Kinderhilfe Bethlehem. «Wir sind dankbar für dieses starke Zeichen der Solidarität und für das Engagement der jungen Chormitglieder, die mit ihrem Einsatz konkret dazu beitragen, dass Recht auf Gesundheit für kranke Kinder wahr werden zu lassen.»

Das Konzert steht unter dem Patronat der jurassischen Regierung, des Präsidenten und des Büros des jurassischen Parlaments sowie der Vereinigung der jurassischen Gemeinden.

Konzertinformationen

Ort: Église Saint-Nicolas, Courroux

Datum: Sonntag, 11. Januar 2026, 17.00 Uhr

Tickets: Online, im Kiosk der Kapelle Vorbourg in Delémont sowie vor Ort vor dem Konzert.

Über die Kinderhilfe Bethlehem: Der Verein Kinderhilfe Bethlehem mit Sitz in Luzern betreibt das Kinderspital Bethlehem im Westjordanland. Zehntausende Kinder und Babys werden dort jährlich stationär oder ambulant behandelt. Das Spital wird vollständig von lokalen Fachkräften geführt und beschäftigt 250 Mitarbeitende. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des palästinensischen Gesundheitswesens und gilt als führende Ausbildungsstätte für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen in der Kindermedizin.

Weitere Informationen unter www.kinderhilfe-bethlehem.ch

Spendenkonto:

IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7

Medieninformation:

Kathrin Salmon, Geschäftsleiterin Kinderhilfe Bethlehem, Luzern

kathrin.salmon@khb-mail.ch, Tel. +41 41 429 00 00