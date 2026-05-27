HKB-Diplome 2026
Ein Dokument
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Hochschule der Künste Bern HKB in Bern, Biel und Langenthal eine interessante und vielfältige Reihe von Diplompräsentationen und -konzerten. 422 Studierende aus allen Fachbereichen zeigen in ihre Abschluss-arbeiten. Das Kulturprogramm der HKB erstreckt sich über mehrere Monate. Der Höhepunkt erfolgt am 15. Juni, 19:30 Uhr, mit dem Solist*innen-Diplomkonzert im Casino Bern.
Mit dem Berner Symphonieorchester unter der Leitung von James Hendry treten am 15. Juni Studierende der höchsten Ausbildungsstufe, des Masters Specialized Music Performance – Klassik und in einem internen Wettbewerb ausgewählte Studierende als Solist*innen auf die grosse Bühne. Der Pianist Nikita Kachaev spielt das Klavierkonzert Nr. 2 in A-Dur von Franz Liszt, Nora Gueneux das Flötenkonzert von Carl Nielsen, Joël Géniet das 2. Cellokonzert von Schostakowitsch (2. und 3. Satz), Valentina Kaufman das Klavierkonzert Nr. 2 von Schostakowitsch und Estelle Presler* das Violinkonzert (2. und 3. Satz) von Tschaikowsky. Nikita Kachaev, Nora Gueneux, Joël Géniet, Valentina Kaufman und Estelle Presler stehen als hochtalentierte Künstler*innen regelmässig im In- und Ausland auf der Bühne und treten nun zu diesem Anlass gemeinsam mit dem BSO vor dem Berner Publikum auf.
Weitere Präsentation der Abschlussarbeiten an der HKB 2026:
5.6.2026, 17 Uhr + 6.6.2026, 17 Uhr – HKB, Papiermühlestrasse 13d, 3014 Bern
à suivre #49
Medienmusik, Installationen und Datenströme: Die Sound-Arts-Studierenden zeigen elektro-akustische Arbeiten, Installationen, Videovertonungen, Performances und ganz vieles, was medial dazwischen liegt.
11.–19.6.2026 – HKB, Auditorium, Ostermundigenstrasse 103, 3006 Bern
Bachelor Diplomkonzerte Jazz & Contemporary Music
Die jährlichen Abschlusskonzerte aus diesem Studienbereich bieten eine Fülle stilistisch unterschiedlichster Performances.
19.–24.6.2026 – verschiedene Orte in Bern
maximum tilt
Studierende des Masterstudiengangs Contemporary Arts Practice präsentieren ihre Abschlussarbeiten im Rahmen des Diplomfestivals: Ausstellungen, Installationen, Lesungen, Performances, Konzerte und mehr.
Festivaleröffnung: 18.6.2026, 19 Uhr, Dampfzentrale Bern
Festival: 19.–24.6.2026 – an verschiedenen Orten in Bern
18.6.2026, 18.15 und 20.30 Uhr – Schweizerisches Literaturinstitut, Rockhall IV, Seevorstadt 99 und Burg, Jakob-Rosius-Strasse 16, 2502 Biel
Abschlusslesungen | Lectures Publiques
Uhren, die stillstehen, Bäume, die sehen, Zuchtkaninchen und Samenspender, viele Räder, Lügen und Fragen von Schuld: Entdecken Sie sie in den Texten der Diplomand*innen des Bachelors Literarisches Schreiben!
Il y a des fantômes, des reflets, un donneur de sperme, une souris morte, une enfant qui rêve et un spectacle qui n’a pas lieu : découvrez les textes des diplômé·es du Bachelor en écriture littéraire.
20.6.–4.7.2026 – HKB, Fellerstrasse 11, 3027 Bern
Finale 26
Der Fachbereich Gestaltung und Kunst der HKB präsentiert mit der Ausstellung Finale 25 die Abschlussarbeiten der diesjährigen Absolvent*innen und gibt spannende Einblicke in ihre kreativen Prozesse.
Vernissage: 19.6.2026 ab 18 Uhr
Ausstellung: 20.6–4.7.2026, Mittwoch bis Samstag, 14–18 Uhr
8.–12.7.2026 – Kunsthaus Langenthal, Marktgasse 13, 4900 Langenthal
3000% Hopecore
Mit der Diplomausstellung in Langenthal markieren die Künstler*innen den Abschluss ihres Bachelorstudiums in Fine Arts an der Hochschule der Künste Bern.
Vernissage: 7.7.2026 ab 18 Uhr
Ausstellung: 8.–12.7.2026
422 Absolventinnen und Absolventen
Im Frühlingssemester 2026 schliessen an der HKB voraussichtlich 422 Künstler*innen ihr Studium ab. Die 422 Absolvent*innen verteilen sich auf diese Fachbereiche: Musik: 180; Gestaltung und Kunst: 129; Konservierung und Restaurierung: 43; Y-Institut: 29; Theater: 24; Schweizerisches Literaturinstitut: 17.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und dass Sie über die Diplomveranstaltungen 2026 berichten.
Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Christian Pauli, Leiter Kommunikation Fellerstrasse 11, 3027 Bern +41 31 848 38 28