Fürstentum Liechtenstein

Birkwildzählung 2025 in Liechtenstein - Gemeinsam für den Schutz unserer heimischen Wildtiere

Vaduz (ots)

Im Frühling 2025 wurde in Liechtenstein erneut die landesweite Birkwildzählung durchgeführt. Diese wird alle zwei Jahre vom Amt für Umwelt in enger Zusammenarbeit mit den liechtensteinischen Jägerinnen und Jägern organisiert. Diese periodische Erhebung dient dazu, Bestand und Verbreitung des Birkwilds systematisch zu dokumentieren und bildet die Grundlage für eine nachhaltige Jagd- und Naturschutzpolitik.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 109 Tiere gezählt, davon 91 Birkhähne und 18 Birkhennen. Im Vergleich dazu lag das Gesamtergebnis im Jahr 2023 bei 111 Tieren. In den vergangenen Jahren lag die Gesamtzahl des Birkwilds meist zwischen 80 und 110 Individuen.

So wie auch in den vorherigen Erhebungen zeigt sich eine deutliche Dominanz der Hähne gegenüber den Hennen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Zählung während der Balz erfolgt, während der die männlichen Tiere besonders aktiv und gut sichtbar sind. Die geringere Zahl an erfassten Hennen bedeutet daher nicht zwangsläufig einen tatsächlich geringeren Bestand. Die erhobenen Daten ermöglichen es, Veränderungen im Wildbestand frühzeitig zu erkennen und gezielte Massnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt einzuleiten. Insgesamt bleibt die Birkwildpopulation in Liechtenstein trotz natürlicher Schwankungen stabil - ein positives Zeichen für die lokale Artenvielfalt und den Erfolg bestehender Schutzmassnahmen.

Das Amt für Umwelt dankt allen Teilnehmenden herzlich für ihr Engagement und ihre wertvolle Unterstützung bei der Erfassung des Birkwildbestandes.