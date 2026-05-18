Berner Fachhochschule (BFH)

Presseeinladung Forschen an Kunsthochschulen

Gerne laden wir Sie zu zwei Veranstaltungen der Hochschule der Künste HKB am Montag, dem 15. Juni 2026 nach Bern ein.

Sehr geehrte Damen und Herren

«Für die Schweizer Hochschulen ist die aktive Zusammenarbeit in Europa unabdingbar, um globale Herausforderungen angehen zu können und die Attraktivität der Schweiz zu stärken». Diese Aussage von swissuniversities Ende 2024 hat an Richtigkeit und Brisanz nichts eingebüsst.

Was bedeutet die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene für die Hochschule der Künste Bern? Dieser und anderen Fragen will die Veranstaltung Forschen an Kunsthochschulen am 15. Juni im Kornhausforum Bern nachgehen.

Sebastian Wörwag, Rektor der Berner Fachhochschule, eröffnet die Veranstaltung und begrüsst Sie mit Gedanken zur Verankerung der BFH in Europa. Es folgen Inputreferate von Stefan Gies, dem ehemaligen Generalsekretär der Association Européenne des Conservatoires AEC und dem HKB-Forschungsleiter Thomas Gartmann. Mit Blick auf die HKB-Forschung inklusive des Doktorats in den Künsten diskutieren Gies und Gartmann gemeinsam mit den Bundespolitiker*innen Stefan Müller-Altermatt (Die Mitte) und Eric Nussbaumer (SP). SRF-Wissenschaftsredaktorin Katharina Bochsler moderiert die Podiumsdiskussion. Nach einem musikalischen Intermezzo und einem Apéro gibt die Forschungsabteilung der HKB mit Interviews, Posterpräsentationen, Kurzfilmen und einer Ausstellung Einblicke in ihre Tätigkeit.

Herzlich eingeladen sind Sie zudem zu unserem Solist*innen-Diplomkonzert im Casino Bern um 19.30 Uhr. Lernen Sie an diesem hochkarätigen Konzertabend junge, talentierte und herausragende Musikerinnen und Musiker kennen, die das Studium an der HKB mit der höchsten Auszeichnung abgeschlossen haben.

15. Juni 2026, 12.30–ca. 15 Uhr (Eintreffen ab 12 Uhr)

Kornhausforum, Kornhausplatz 18, 3011 Bern

Referate, Podiumsdiskussion, Posterpräsentationen und Apéro riche

Zur Veranstaltung

15. Juni 2026, 19.30–22.30 Uhr

Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern

Solist*innen-Diplomkonzert

Zur Veranstaltung

Es würde uns freuen, Sie am 15. Juni begrüssen zu dürfen und bitten um entsprechende Anmeldung bis zum 31. Mai 2026 unter folgendem Link:

Mit freundlichen Grüssen

Thomas Beck, Direktor Rico Gubler, Fachbereichsleiter Musik Thomas Gartmann, Leiter Forschung

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Christian Pauli, Leiter Kommunikation Fellerstrasse 11, 3027 Bern +41 31 848 38 28