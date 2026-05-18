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Medienmitteilung: Abraxas steigert 2025 das betriebliche Ergebnis signifikant

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Abraxas steigert 2025 das betriebliche Ergebnis signifikant

St. Gallen, 18. Mai 2026 – Der führenden IT-Dienstleisterin der öffentlichen Hand gelang es 2025, ihr operatives Ergebnis auf 7.5 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr zu verdoppeln. Abraxas investierte weiter in sichere und souveräne IT-Lösungen und schloss Grossprojekte erfolgreich ab. Das Unternehmen setzte unter anderem die schweizweit modernste Steuerlösung Abraxas TAXA zum Jahreswechsel bei ersten Kunden in Betrieb.

Abraxas verbesserte 2025 die finanziellen Kennzahlen auf breiter Front. Der Dienstleistungsertrag wuchs gegenüber dem Vorjahr deutlich. Konsolidiert betrug dieser im Jahr 2025 228.1 Mio. Franken (Vorjahr: 214.5 Mio. Franken), und das betriebliche Ergebnis verbesserte sich nochmals deutlich um 4.5 Mio. auf 7.5 Mio. Franken. Das Unternehmen steigerte seine Effizienz weiter und schloss im Geschäftsjahr 2025 verschiedene Grossprojekte erfolgreich ab. Dazu zählt unter anderen das mehrjährige Projekt «Digitaler Arbeitsplatz Zürich (DAP ZH)» mit über 10'000 eingerichteten IT-Arbeitsplätzen für die öffentliche Verwaltung des Kantons Zürich.

Zum Jahreswechsel 2025/2026 ging die neue Steuerlösung Abraxas TAXA bei sechs Gemeinden im Kanton Solothurn in Betrieb. Mit dieser Eigenentwicklung setzt Abraxas hinsichtlich einer modernen und innovativen Steuerlösung neue Massstäbe. Dieser Meilenstein steht beispielhaft für die anhaltend überdurchschnittlichen Investitionen des Unternehmens in die Weiterentwicklung von Produkten und IT-Systemen für die öffentliche Hand. Damit trägt Abraxas ihren grossen Teil dazu bei, dass die Vision einer digital souveränen Schweiz konsequent weiterverfolgt werden kann.

«Abraxas gestaltete ihr Geschäftsjahr 2025 in einem dynamischen und herausfordernden Umfeld wirtschaftlich erfolgreich», kommentiert Reto Gutmann, CEO von Abraxas, das positive Jahresergebnis. «Wir haben wichtige Meilensteine erfolgreich gemeistert, seien dies grosse Projektabschlüsse oder die Inbetriebnahme neu entwickelter Lösungen für eine digital souveräne öffentliche Hand.»

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen unterzog sich Abraxas 2025 einer umfassenden Situationsanalyse zu allen Nachhaltigkeitsaspekten. In der Folge stellte die Zertifizierungsstelle Ecovadis dem Unternehmen ein gutes Zeugnis aus.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Medienkontakt

Abraxas Informatik AG Gregor Patorski Redaktor & Mediensprecher St. Leonhard-Strasse 80 CH-9001 St. Gallen Telefon: +41 58 660 19 75 Mobile: +41 79 944 88 46 gregor.patorski@abraxas.ch