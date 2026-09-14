SRG SSR

La SSR attua le misure di trasformazione e di risparmio per il 2027

Berna (ots)

Con il progetto di trasformazione aziendale Enavant, la SSR si riorganizza in profondità. In questo modo la SSR garantisce la propria capacità di affrontare il futuro, diventando più digitale, efficiente e agile. Rafforza la collaborazione tra le regioni linguistiche e i settori, e semplifica le proprie strutture di gestione. Ai livelli dirigenziali più elevati, riduce di oltre il 20%le posizioni direttive. Allo stesso tempo, la SSR deve risparmiare complessivamente circa 270 milioni di franchi entro il 2029. Per il 2027 sono già stati definiti interventi per complessivi 80 milioni di franchi nelle unità regionali e nei settori. Circa il 95% dei risparmi per il 2027 sarà realizzato a livello di strutture, processi e modalità di fabbricazione. Vi saranno tuttavia ripercussioni anche sul programma. Laddove possibile, i risparmi vengono realizzati all'interno dei format esistenti o tramite una maggiore collaborazione tra le regioni linguistiche, piuttosto che sospendendo interi programmi. La comunicazione delle misure nelle regioni avverrà nei prossimi giorni.

Nell'ambito del progetto di trasformazione Enavant, la SSR si riorganizza radicalmente per garantire la capacità dell'azienda di affrontare il futuro. Rafforza la coesione interna, diventando più digitale, agile ed efficiente. In questo modo crea le condizioni per poter rispondere ai profondi cambiamenti in atto nella tecnologia e nella fruizione dei media. Allo stesso tempo, anche a causa della riduzione del canone decisa dal Consiglio federale, la SSR deve risparmiare circa 270 milioni di franchi entro il 2029, di cui 80 milioni già entro il 2027. Come comunicato nel mese di giugno, circa il 95% di questi risparmi sarà realizzato tramite le strutture, i processi e le modalità di fabbricazione, per proteggere nel miglior modo possibile il programma nell'interesse del pubblico (comunicato stampa di giugno 2026).

Con Enavant, la SSR interviene innanzitutto sulle proprie strutture organizzative. Da gennaio scorso il nuovo modello organizzativo viene attuato gradualmente (comunicato stampa di novembre 2025). Settori come Finanze, Risorse umane, nonché Operazioni e Offerta sono ora diretti a livello di SSR nel suo insieme, con team specialistici radicati nelle regioni. Nel settore Offerta vengono tra l'altro raggruppati e gestiti a livello sovraregionale Sport e Fiction, così come la piattaforma trasmissione in diretta e streaming Play+. Nel settore Operazioni sono stati accorpati i settori Tecnologia e Produzione. Ciò ha già permesso, nei mesi scorsi, di ridurre le ridondanze e di sviluppare una collaborazione più efficiente tra le regioni linguistiche.

Attuazione delle misure di risparmio per il 2027: al centro la protezione del programma

Le misure di risparmio per il 2027 sono state nel frattempo ulteriormente precisate e sono ora pronte per essere attuate. La maggior parte dei risparmi, pari a 80 milioni di franchi, sarà realizzata tramite adeguamenti delle strutture, dei processi e delle modalità di fabbricazione. Come già comunicato nel mese di giugno, con importi di risparmio di questa portata i cambiamenti nell'offerta di programma sono tuttavia inevitabili. Laddove possibile, i risparmi verranno realizzati all'interno dei format esistenti, piuttosto che sospendendo interi programmi. Inoltre, anche a livello di programma, la SSR punta ancora di più sulla collaborazione all'interno delle regioni linguistiche.

Questi principi valgono anche per i settori Offerta e Operazioni, gestiti a livello sovraregionale. Nel settore Offerta, le possibilità di collaborazione tra le regioni linguistiche vengono sfruttate maggiormente, in particolare nello Sport e nella Fiction. Nel settore Operazioni, i risparmi si concentrano sulle prestazioni operative e tecniche. I settori di supporto della SSR - Finanze, HR, Stato maggiore e Comunicazione - attuano inoltre risparmi in proporzione superiori, in modo che il programma venga il più possibile tutelato, nell'interesse del pubblico.

"I risparmi necessari richiedono grandi cambiamenti da parte di tutta la SSR. È fondamentale che li attuiamo ora in modo responsabile. Per farlo, rafforziamo la collaborazione tra le regioni linguistiche. Allo stesso tempo, il radicamento regionale resta per noi centrale. Anche in futuro resteremo vicini al nostro pubblico in tutte le regioni linguistiche, con i nostri studi", afferma Jean-Michel Cina, presidente del Consiglio d'amministrazione della SSR.

La SSR riduce le posizioni direttive ai livelli più alti

Allo stesso tempo, la SSR prosegue nell'attuazione del nuovo modello organizzativo: i tre livelli dirigenziali più alti sono ormai quasi completamente definiti. A questi livelli, la SSR riduce di oltre il 20% le posizioni direttive rispetto al 2024, con una quota femminile superiore al 40%. La distribuzione tra i generi a questi livelli rispecchia quindi quasi fedelmente quella della SSR nel suo complesso. I dati definitivi sulla composizione della nuova organizzazione dirigenziale saranno disponibili al termine del processo di assegnazione dei posti.

Con l'attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali, la SSR pone le basi per proseguire la trasformazione. I nuovi team direttivi porteranno avanti la trasformazione nei rispettivi settori e garantiranno l'attuazione delle necessarie misure di risparmio e di gestione del personale.

Le misure di risparmio avranno ripercussioni anche sul personale. Una parte della riduzione dei posti di lavoro avverrà tramite la fluttuazione naturale e i pensionamenti. Per la riduzione dei posti di lavoro si applica il piano sociale della SSR.

"Siamo impegnati nei confronti del nostro pubblico. Per questo attuiamo il mandato di risparmio politico assicurando che il canone radiotelevisivo vada il più possibile a beneficio del programma. A tale scopo, mettiamo in discussione in modo coerente anche le nostre strutture: ai livelli dirigenziali più alti riduciamo di oltre il 20% le posizioni direttive. Allo stesso tempo, proteggiamo il programma ovunque sia possibile", dichiara Susanne Wille, direttrice generale della SSR, e sottolinea: "Questi cambiamenti sono impegnativi per l'azienda e in particolare per le collaboratrici e i collaboratori interessati. Sono tuttavia necessari per rendere la SSR più digitale, efficiente e agile, e per continuare a garantire anche in futuro un servizio pubblico forte per la Svizzera".

Concretizzazione nelle regioni linguistiche

La comunicazione delle misure di risparmio per il 2027 avverrà nei prossimi giorni nelle quattro regioni linguistiche. Le regioni informeranno sulle ripercussioni concrete per il proprio programma e il proprio personale.

14.09.2026 - SRF / Deutschschweiz

15.09.2026 - RTS / Suisse romande

16.09.2026 - RSI / Svizzera italiana

17.09.2026 - RTR / Svizra rumantscha

Ulteriori risparmi entro il 2029

Con le misure per il 2027 la trasformazione della SSR non è conclusa. Entro il 2029 la SSR dovrà risparmiare in totale circa 270 milioni di franchi. Le ulteriori misure di trasformazione e di risparmio per gli anni 2028 e 2029 saranno concretizzate gradualmente nei settori e nelle regioni, nell'ambito della pianificazione finanziaria. Anche nei prossimi anni la SSR continuerà a adeguare, sviluppare e rinnovare costantemente la propria offerta di programma.