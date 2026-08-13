SRG SSR

La Svizzera ha accesso alla propria memoria audiovisiva su Memobase.ch

Berna (ots)

In stretta collaborazione con Memoriav, il centro di competenza per il patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera, la SSR rende accessibili online i contenuti dei propri archivi: su Memobase.ch sono ora consultabili 1,5 milioni di trasmissioni radiofoniche e televisive provenienti dagli archivi di RTR e SRF. Ricercatrici e ricercatori, professionisti dei media e il pubblico interessato ottengono così un accesso senza precedenti al patrimonio audiovisivo svizzero.

Non è mai stato così semplice consultare le trasmissioni radiofoniche e televisive storiche della SSR: attraverso Memobase.ch, il portale nazionale di Memoriav, è ora possibile accedere a 1,5 milioni di trasmissioni televisive e radiofoniche conservate negli archivi di RTR e SRF. Oltre 650'000 documenti possono essere ascoltati o visionati direttamente online. Per il mondo della ricerca, i media e il pubblico interessato si tratta di un valore aggiunto considerevole: viene infatti garantito l'accesso a un ampio spettro di contenuti storici, tra cui ad es. telegiornali, cronache sportive e contributi culturali risalenti agli anni Trenta del Novecento. A lungo termine anche il materiale degli archivi RSI e RTS confluirà su Memobase.

Memobase.ch riunisce contenuti audiovisivi, trasmissioni radiofoniche e televisive, fotografie, film e documenti audio, oltre ai relativi metadati provenienti da circa 160 istituzioni svizzere. Grazie alla ricerca plurilingue e trasversale tra media e istituzioni, le fonti audiovisive delle diverse collezioni possono essere riscoperte e messe in relazione tra loro. Con l'attuale ampliamento, Memobase conta presto oltre due milioni di documenti audiovisivi provenienti da istituzioni svizzere.

L'apertura degli archivi della SSR è il risultato di un'intensa collaborazione tra la SSR e Memoriav. Le due organizzazioni perseguono insieme l'obiettivo di rendere più accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera attraverso Memobase, la piattaforma completamente rinnovata nel 2021. In questo modo la SSR adempie al proprio mandato legale di aprire al pubblico il proprio materiale d'archivio. Le trasmissioni radiofoniche e televisive della SSR documentano infatti, fin dai primi del Novecento, in modo unico l'evoluzione sociale, culturale e politica del Paese.

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InteraktivCafé del 20 agosto: i nuovi materiali d'archivio SSR su Memobase

Chi desidera saperne di più sulle nuove possibilità di ricerca potrà farlo in occasione dell' InteraktivCafe: Daniel Hess, responsabile Memobase presso Memoriav, presenterà, nell'ambito di un caffè virtuale, una selezione di documenti televisivi e radiofonici tratti da materiale della SSR appena integrato - dalle storiche edizioni della "Tagesschau" a fonti sull'iniziativa Schwarzenbach, fino al dibattito sul clima. Verranno inoltre illustrate strategie di ricerca per sfruttare in modo mirato i nuovi materiali ai fini giornalistici, scientifici e curatoriali. L'InteraktivCafé si terrà giovedì 20 agosto, dalle 13.30 alle 14.30 su Zoom, la lingua della presentazione sarà il tedesco.

È possibile iscriversi entro il 18 agosto 2026 all'indirizzo info@memoriav.ch.

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