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Il cloud svizzero Infomaniak lancia la radio automatizzata con la sua soluzione di streaming radio

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Ginevra (ots)

Infomaniak, fornitore cloud svizzero che alimenta già oltre 6 000 emittenti radiofoniche e televisive in Europa e Africa, consente ora di trasmettere una radio online 24/7, direttamente da un browser web, senza software, senza encoder e senza competenze tecniche.

Un contesto che spinge le emittenti a cercare alternative

In Europa, le emittenti radiofoniche devono far fronte a una pressione crescente sui costi di diffusione e sul personale tecnico. Parallelamente, la dipendenza da piattaforme di diffusione extra-europee pone un problema concreto di controllo: sulle piattaforme gratuite, i contenuti vengono monetizzati da inserzionisti terzi e i dati di ascolto sono sfruttati a fini di profilazione pubblicitaria.

È in questo contesto che Infomaniak propone una soluzione sovrana, sviluppata e ospitata esclusivamente in Svizzera, nei propri data center. I contenuti e i dati di ascolto appartengono interamente ai diffusori. Non vengono monetizzati da Infomaniak né utilizzati per scopi diversi dal funzionamento del servizio. I diffusori mantengono il pieno controllo sulla propria distribuzione e monetizzazione.

Tra le emittenti radiofoniche e televisive che utilizzano già l'infrastruttura di streaming di Infomaniak figurano: France TV, RFI (Radio France Internationale), Bel RTL, Fun Radio (Belgio), Hit Radio (Marocco), Radio Algérie, nonché Energy e One FM in Svizzera. Più della metà della top 100 dell'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) in Francia trasmette tramite Infomaniak.

Una radio automatizzata facile da configurare

Con il nuovo Auto DJ integrato nella soluzione di streaming radio di Infomaniak, un'emittente può funzionare in modo continuo senza intervento umano. La programmazione musicale si basa su playlist automatiche che combinano diversi criteri (genere, artista, anno, tag personalizzati), permettendo di variare il palinsesto senza selezionare ogni brano manualmente. Programmi, jingle e pubblicità vengono pianificati in una griglia oraria visuale con periodicità completamente personalizzabili.

In caso di vuoto nella programmazione, una playlist di copertura subentra automaticamente. Quando un conduttore avvia la diretta, la radio passa automaticamente alla trasmissione live, senza intervento tecnico.

Il tutto funziona direttamente da un browser web, senza encoder, senza software di terze parti e senza conoscenze tecniche.

Compatibile con la diffusione in DAB+ e la monetizzazione

Le emittenti possono trasmettere la propria web radio all'operatore di diffusione digitale di loro scelta, senza consumo aggiuntivo di banda. Possono inoltre monetizzare i propri flussi con concessionarie pubblicitarie certificate e personalizzare un lettore audio integrabile nel proprio sito web o nella propria applicazione mobile. L'intero servizio è accessibile via API.

Tariffe adatte a radio indipendenti e grandi gruppi

La funzionalità di radio automatizzata è inclusa in tutte le offerte di streaming radio, senza sovrapprezzo. La tariffa parte da 8,10 EUR/CHF al mese per una prima radio online, fino a soluzioni su misura per emittenti professionali che trasmettono a centinaia di migliaia di ascoltatori. Il numero di ascoltatori simultanei è illimitato, indipendentemente dalla formula scelta. Una prova gratuita di 30 giorni consente di scoprire tutte le funzionalità senza impegno.

Un ecosistema completo per radio e televisioni

"Il servizio di streaming radio di Infomaniak è robusto e stabile nel lungo termine. Ciò che apprezziamo molto di Infomaniak è anche il contatto umano: sappiamo di poter dialogare con i team e di ricevere il supporto necessario, il che è prezioso." - Stefano Allocco, Direttore tecnico di Media One Group, che diffonde One FM, LFM, Radio LAC e Carac TV, tra gli altri

Questa novità completa l'ecosistema di soluzioni che Infomaniak mette a disposizione delle emittenti radiofoniche e televisive. Lo streaming video consente la trasmissione in diretta di eventi e canali televisivi online. L' hosting video e audio ad alta disponibilità copre le repliche, i podcast e gli archivi audio e video. Questi servizi sono integrati tra loro: le emittenti radiofoniche e televisive possono archiviare le proprie dirette nello spazio di hosting, che include funzionalità di intelligenza artificiale come la sottotitolazione automatica e la generazione di titoli e descrizioni per i contenuti in replica.

Infomaniak: oltre 25 anni al servizio dei gruppi media

Infomaniak è l'azienda svizzera dietro a SwissTransfer, il servizio gratuito di trasferimento file. L'azienda è stata pioniera fin dal 1998 nella diffusione di contenuti audio su Internet, creando la prima web radio del Paese. Quello che era iniziato come un accordo win-win con emittenti FM locali è diventato una soluzione di streaming utilizzata oggi da oltre 6 000 emittenti radiofoniche e televisive in tutta Europa e nel continente africano.

Infomaniak sviluppa e gestisce un ecosistema completo di servizi digitali sovrani per la collaborazione aziendale, l'hosting cloud e l'intelligenza artificiale. Certificata B Corp, l'azienda è impegnata nella protezione della privacy, nella riduzione della propria impronta ecologica e nel sostegno all'economia locale. Di proprietà dei dipendenti, Infomaniak conta oltre 300 collaboratori con sede a Ginevra e Zurigo. Controllando l'intera catena del valore in Svizzera - software, infrastruttura e data center - l'azienda garantisce una sovranità totale sui servizi che gestisce.

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