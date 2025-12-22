SRG SSR

"Il cinema svizzero sotto l'albero": 13 film in evidenza per ore di relax su Play Suisse

Berna (ots)

Per il mese di dicembre, Play Suisse propone una ricca collezione di 13 film che mette in luce diverse sfaccettature della produzione cinematografica svizzera e internazionale. Dal 18 dicembre, le appassionate e gli appassionati di cinema possono esplorare questa selezione e (ri)scoprire titoli noti e nuove proposte. La collezione offre uno sguardo ampio, che spazia dalle produzioni più recenti a opere che hanno ormai conquistato un posto di rilievo nel panorama culturale svizzero.

Nel mese di dicembre, l'atmosfera festiva si accompagna a momenti di tranquillità, ideali per dedicarsi con serenità alla visione di film e serie. Il periodo delle feste è spesso il momento giusto per immergersi in belle storie coinvolgenti.

È con questo spirito che Play Suisse presenta la nuova collezione "Il cinema svizzero sotto l'albero", che riunisce storie diverse: a volte leggere, a volte sorprendenti, a volte profonde - ideali per le accoglienti serate invernali, in cui vogliamo semplicemente lasciarci trasportare. Chi ama film e serie può contare su una selezione accurata di diversi titoli, disponibile sulla piattaforma di streaming della SSR dal 18 dicembre.

Produzioni di fama internazionale

Tra i punti forti della collezione figura il dramma "Reinas", ambientato nel Perù del 1992, segnato da crisi e violenza. Il film segue Elena nel suo tentativo di fuggire a Minneapolis insieme alle due figlie. Poco prima della partenza, però, il ritorno improvviso dell'ex marito, da tempo distante, sconvolge i suoi piani. L'opera è stata premiata nel 2025 con il Premio del cinema svizzero come "Miglior lungometraggio" ed è stata candidata agli Oscar 2025 per la Svizzera nella categoria "Miglior film internazionale".

Assolutamente da vedere anche "La teoria universale", ambientato nel 1962 in un isolato hotel alpino. Il giovane fisico Johannes Leinert si ritrova coinvolto in una rete di eventi enigmatici, tra una pianista scomparsa e una morte misteriosa. Con il suo inconfondibile tocco noir, una suspense costante e un cast di grande livello, il film offre un cinema di forte impatto, nella migliore tradizione hitchcockiana.

Fa parte della collezione anche "Sauvages", in cui la piccola Kéria soccorre un cucciolo di orango rimasto orfano nel Borneo e, insieme al cugino Selaï, cerca di lottare contro la distruzione della foresta pluviale. Nel suo film d'animazione, il regista Claude Barras unisce una storia emozionante a una forte preoccupazione per l'ambiente, proseguendo il percorso di successo internazionale iniziato con "La mia vita da Zucchina".

In memoria del celebre produttore cinematografico svizzero Arthur Cohn

La collezione include inoltre "Un giorno a settembre" di Kevin Macdonald, un film sviluppato sotto la direzione del produttore cinematografico svizzero Arthur Cohn, scomparso recentemente. Nel corso della sua carriera, Cohn ha vinto sei premi Oscar per i suoi film di grande profondità ed è stato, nel 1992, il primo non americano a ricevere una stella sulla celebre "Walk of Fame" di Hollywood. "Un giorno a settembre" ripercorre l'attentato terroristico contro la squadra israeliana durante i Giochi olimpici di Monaco del 1972 ed è stato premiato nel 2000 con l'Oscar per il "Miglior documentario".

A completare la proposta, la collezione di dicembre presenta una selezione di 13 film:

Reinas di Klaudia Reynicke (2024, RTS)

Sauvages di Claude Barras (2024, RTS SSR)

La teoria universale di Timm Kröger (2023, SRF e SSR)

Un giorno a settembre di Kevin Macdonald (1999)

The Shameless di Konstantin Bojanov (2024, RTS)

Silence of Sirens di Gazmend Nela (2023, RTS e SSR)

Tu non sei Ivan Gallatin di Pablo Martin Torrado (2023, RTS)

Bonjour Ticino di Peter Luisi (2023, SRF e SSR)

La linea invisibile di Ursula Meier (2022, RTS)

Disordini di Cyril Schäublin (2022, SRF e SSR)

Tides di Tim Fehlbaum (2021, SRF e SSR)

Cosa voglio di più di Silvio Soldini (2010, RSI)

Grounding di Michael Steiner e Tobias Fueter (2006, SRF e SSR)

Con questa selezione di fine anno, Play Suisse riunisce film e serie che non puntano tanto su un tema festivo in senso stretto, quanto su volti noti, storie di impatto e un inconfondibile carattere svizzero. Un'offerta diversificata e stimolante, che invita a riempire i giorni più tranquilli tra Natale e Capodanno con scoperte condivise e storie avvincenti.