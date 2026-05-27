Neuapostolische Kirche Schweiz

Cambio nella direzione mondiale della Chiesa Neo-Apostolica

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Zurigo / Città del Capo, Sudafrica (ots)

Nel servizio divino di Pentecoste della Chiesa Neo-Apostolica a Città del Capo, il dott. Helge Mutschler è stato ordinato sommoapostolo. Egli subentra così alla guida spirituale della Chiesa mondo al sommoapostolo Jean-Luc Schneider, che è passato a riposo dopo 13 anni nel ministero. Il servizio divino è stato trasmesso in tutto il mondo e seguito dai cristiani neoapostolici sul mondo intero.

Il cambiamento era stato preparato con largo anticipo: già a Pentecoste del 2025 il sommoapostolo Schneider aveva nominato Helge Mutschler aiutante del sommoapostolo, annunciandolo come suo successore.

Il sommoapostolo Schneider basa la sua predica su un passo della prima lettera di Paolo ai Corinzi: "Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico Spirito in un solo corpo" (1 Corinzi 12,13). La Chiesa è il corpo visibile di Cristo e testimonia la presenza e l'opera di Gesù Cristo tra gli uomini. Cristo stesso guida la sua Chiesa. "Nessun membro è superfluo", sottolinea Schneider. "Anche i più deboli sono necessari.". Nel suo intervento, il sommoapostolo Mutschler riprende l'immagine del corpo di Cristo. Egli è, come ogni credente, un membro di questo corpo e, insieme alla comunità, va incontro a colui che ritorna.

Il sommoapostolo è il capo internazionale della Chiesa Neo-Apostolica e, secondo il Catechismo, la sua "massima autorità spirituale". Tra i suoi compiti vi sono la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo della dottrina, la diffusione unitaria della testimonianza di fede e la definizione dell'ordinamento ecclesiastico.

Helge Mutschler, nato nel 1974 a Tubinga (Germania), è un giurista con dottorato e, prima di dedicarsi al ministero a tempo pieno, ha lavorato come avvocato e ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione delle professioni di consulenza fiscale. Ricevette il suo primo incarico ministeriale nel 1994; nel 2015 il sommoapostolo Jean-Luc Schneider lo ordinò apostolo. È sposato e padre di due figli.

Con questa ordinazione, per la Chiesa Neo-Apostolica inizia una nuova fase. Allo stesso tempo, la sua missione rimane invariata: annunciare il Vangelo di Gesù Cristo, preparare i credenti al ritorno di Cristo e promuovere l'unità della Chiesa.

Il sommoapostolo Jean-Luc Schneider ha guidato la Chiesa internazionale dal 2013. Il suo periodo di ministero è stato caratterizzato da chiarimenti teologici, collaborazione internazionale e dall'impegno di mantenere la Chiesa orientata a Cristo in un mondo in continuo cambiamento. Con la sua messa a riposo termina il suo servizio come sommoapostolo; il suo legame con la Chiesa e con i fedeli rimane però invariato.

La Chiesa Neo-Apostolica (CNA) è una Chiesa cristiana attiva a livello mondiale con sede in Svizzera. Conta oltre nove milioni di fedeli in circa 200 Paesi del mondo. La CNA è composta da Chiese distrettuali giuridicamente autonome, unite sotto il comune fondamento di una dottrina condivisa e di organi direttivi collegiali.

La Chiesa si finanzia attraverso le offerte volontarie dei suoi membri. La sua storia risale ai movimenti di risveglio cristiano del XIX secolo.