SRG SSR

La SSR riparte in tour attraverso la Svizzera

Berna (ots)

Questo autunno la SSR torna a percorrere il Paese per incontrare il pubblico in tutte le regioni linguistiche. In 16 appuntamenti organizzati in ristoranti di paese, sedi di associazioni e scuole, volti noti della radio e della televisione si confronteranno con cittadine e cittadini sul tema "Una SSR digitale".

Negli ultimi anni, digitalizzazione e intelligenza artificiale hanno trasformato profondamente la società, modificando il modo in cui ci informiamo, il panorama mediatico svizzero e lo stesso lavoro giornalistico. Con il tema "Una SSR digitale", l'edizione di quest'anno del tour "Dì la tua!" raccoglie proprio queste sfide e apre il confronto anche alle generazioni più giovani: come fruiremo dei contenuti mediatici in futuro? E cosa si aspetta il pubblico dal servizio pubblico di domani?

Ad accompagnare l'iniziativa, dall'inizio di agosto, è online un sondaggio dedicato al tema "Una SSR digitale", pensato per raccogliere aspettative e opinioni del pubblico sulla missione della SSR. I risultati offriranno inoltre spunti e temi di discussione per singoli incontri.

Un tour in tutte le regioni linguistiche

"In un'epoca segnata dall'intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione sempre più rapida, fare un buon giornalismo non è più sufficiente", afferma Susanne Wille, direttrice generale della SSR. "Dobbiamo anche spiegare il nostro lavoro e mantenere un dialogo costante con la popolazione, anche per capire cosa le persone si aspettano dalla nostra azienda."

Il tour "Dì la tua!" attraverserà tutte le regioni linguistiche del Paese: dieci tappe nella Svizzera tedesca, quattro nella Svizzera romanda, una in Ticino e una nella Svizzera romancia. Ogni appuntamento offrirà al pubblico uno sguardo dietro le quinte del lavoro giornalistico della SSR, con l'opportunità di incontrare la direttrice generale Susanne Wille e volti noti di RSI, SRF, RTS e RTR. La prima tappa è in programma l'8 ottobre a Henniez (VD), dove Viviane Gabriel e Stéphane Gabioud della RTS daranno il via al tour.

Al centro di ogni appuntamento ci sarà il confronto diretto tra pubblico e professioniste e professionisti dei media, in un clima informale e aperto. Uno spazio per porre domande, esprimere critiche e aspettative e portare le proprie idee. Gli spunti e le opinioni raccolti durante il tour diventano così un contributo prezioso per orientare lo sviluppo futuro della SSR e della sua offerta digitale.

Il dialogo come parte del mandato

La serie di incontri "Dì la tua!" si inserisce tra i format di dialogo che la SSR organizza regolarmente nell'ambito del proprio mandato pubblico, con l'obiettivo di rafforzare lo scambio con la popolazione. Dopo le edizioni dedicate alle aspettative delle giovani generazioni (2022/2023), alla cultura (2023/2024) e alla coesione (2025), quest'anno il filo conduttore è la digitalizzazione. Il tour nasce in collaborazione con l'Associazione SSR e le sue quattro società regionali.

L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile qui: https://publicvalue.srgssr.ch/it/dialogo-digitale/

Le e i rappresentanti dei media possono partecipare liberamente a tutti gli eventi. Per iscriversi basta inviare un'e-mail a media@srgssr.ch.