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Jean-Michel Cina si dimette dalla presidenza della SSR

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Berna (ots)

Comunicati ad hoc ai sensi dell'art. 53 RQ

Il presidente della SSR Jean-Michel Cina ha informato il Consiglio d'amministrazione della sua decisione di lasciare la propria carica dopo quasi dieci anni di mandato. La scelta avviene in un momento particolarmente significativo per l'azienda e al termine di un'attenta riflessione: il più importante progetto strategico aziendale, "Enavant", è stato avviato con successo e sta ora entrando nella fase d'implementazione. Parallelamente sono state definite e occupate le posizioni dirigenziali di rilevanza strategica e il nuovo Comitato direttivo ha avviato la propria attività già nel mese di aprile. È quindi anche il momento opportuno per affidare la presidenza del Consiglio d'amministrazione della SSR a una nuova persona.

Nel corso dei suoi dieci anni di mandato, Jean-Michel Cina, in qualità di presidente del Consiglio d'amministrazione, che funge anche da organo direttivo dell'Associazione, ha guidato con successo l'azienda e l'associazione mantello attraverso periodi impegnativi e talvolta turbolenti. Sotto la sua guida è stata preparata e portata avanti in modo decisivo la trasformazione strategica dell'azienda. Durante il suo mandato si sono tenute anche due votazioni popolari federali in cui l'elettorato svizzero si è espresso sul futuro della SSR. Nel 2018 l'iniziativa "No Billag" è stata respinta in modo deciso con circa il 72% di voti contrari. Anche nella primavera del 2026 l'iniziativa "200 franchi bastano!" è stata respinta con una maggioranza molto netta, pari a circa il 62%. In entrambe le occasioni, Jean-Michel Cina si è impegnato con determinazione, difendendo la SSR in prima linea.

Nell'ambito della gestione dell'Associazione, è stata radicalmente riorientata la strategia dell'associazione mantello. Inoltre, su iniziativa di Jean-Michel Cina, è stato sviluppato e introdotto un modello di valutazione dell'impatto che verifica sistematicamente, rende visibile e sviluppa ulteriormente l'impatto sociale e imprenditoriale dell'Associazione.

In qualità di presidente del Consiglio d'amministrazione, Jean-Michel Cina si è sempre impegnato con grande dedizione a favore di una SSR pronta al futuro e di un forte panorama mediatico svizzero. Tra il suo operato figura in particolare il progetto strategico "Enavant", che sta trasformando profondamente la SSR e la prepara ad affrontare le sfide future.

La successione di Jean-Michel Cina viene preparata da un Comitato Personale straordinario del Consiglio di amministrazione. L'obiettivo è di proporre una candidatura idonea alla carica di presidente all'Assemblea delle delegate e dei delegati della primavera del 2027.

Fino all'entrata in funzione della persona che gli succederà, Jean-Michel Cina continuerà a adempiere pienamente alle proprie responsabilità di presidente dell'Associazione e di presidente del Consiglio d'amministrazione della SSR, esercitando le proprie funzioni con tutti i diritti e i doveri connessi.