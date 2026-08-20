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Aperte le candidature per l'"Eurovision Song Contest" 2027

Berna (ots)

Da oggi, 20 agosto 2026, artiste e artisti interessati a rappresentare la Svizzera all'"Eurovision Song Contest" 2027 possono presentare i loro brani. Le candidature sono aperte fino al 7 settembre 2026.

Nel maggio 2027, a Burgas, in Bulgaria, si terrà la 71ª edizione dell'"Eurovision Song Contest". Anche quest'anno la SSR conferma la propria procedura aperta per la selezione dell'artista che rappresenterà la Svizzera: i brani possono essere presentati sulla piattaforma eurovision-submission.ch dalle ore 10.00 del 20 agosto fino alle ore 23.00 del 7 settembre 2026.

Anche per questa edizione la SSR si affida al processo di selezione interno, che negli ultimi anni ha dato buoni risultati e che è stato ulteriormente affinato. La procedura combina le valutazioni di una giuria composta da esperte ed esperti nazionali e internazionali con quelle di una giuria internazionale composta da fan dell'Eurovision Song Contest. Inoltre, Lasse Nymann, nuovo direttore musicale della delegazione svizzera all'Eurovision, è responsabile della selezione allargata di artiste e artisti e dei brani.

"Veronica Fusaro, Zoë Më, Nemo e Gjon's Tears hanno identità artistiche molto diverse, ma un elemento li accomuna: sul palco dell'Eurovision Song Contest hanno saputo esprimere pienamente la loro personalità. È proprio questo che cerchiamo anche per il 2027: l'Eurovision è la più grande piattaforma al mondo dedicata alla musica pop e vogliamo sfruttarne la visibilità per portare la musica svizzera oltre i confini nazionali e, al contempo, valorizzarla anche in Svizzera. La nostra visione è semplice: Be yourself - maximized for Eurovision", afferma Yves Schifferle, responsabile della delegazione svizzera.

Regolamento Eurovision Song Contest

Contatto:

Ufficio stampa SSR
Nik Leuenberger
media@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21

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