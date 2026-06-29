Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test TCS: qual è l'organizzatore per il bagagliaio da scegliere per più ordine e sicurezza?

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Per mantenere il bagagliaio in ordine ed evitare che gli oggetti trasportati si spostino durante la guida, molti automobilisti utilizzano degli organizzatori per il bagagliaio. Il TCS ha esaminato otto modelli disponibili sul mercato svizzero nell'ambito di un test comparativo. I risultati mostrano differenze significative soprattutto in termini di stabilità, qualità costruttiva e funzionalità, mentre il prezzo non rappresenta per forza un indicatore affidabile per la qualità.

Quando si trasportano la spesa, attrezzi o bagagli nel bagagliaio, gli oggetti non fissati possono rapidamente diventare fastidiosi e, in determinate situazioni, rappresentare persino un rischio per la sicurezza. Per questo motivo il TCS ha valutato otto organizzatori per il bagagliaio secondo diversi criteri. Sono stati presi in considerazione la stabilità, la qualità di fabbricazione, la funzionalità, la praticità d'uso e il rapporto qualità-prezzo. Tutti i prodotti sono stati testati sia vuoti sia carichi, nelle stesse condizioni.

Il vincitore del test: stabile e ben progettato

Il test condotto dagli esperti del TCS ha dimostrato che gli organizzatori più performanti sono soprattutto quelli che mantengono la propria forma anche quando sono carichi e che riescono a trattenere in modo efficace il contenuto al loro interno. Il K KNODEL si è distinto come vincitore del test ottenendo la valutazione "eccellente". Ha convinto grazie alla sua struttura robusta, alle pareti rinforzate e alla disposizione interna ben studiata. Con un prezzo di circa 30 franchi, figura inoltre tra i modelli più economici del confronto.

Anche il FORTEM, che ha ottenuto la valutazione "eccellente", si è classificato al secondo posto con uno scarto minimo. Proposto a circa 50 franchi, si è distinto per la costruzione solida, il fondo antiscivolo e la funzione isotermica integrata, utile per il trasporto di alimenti o bevande.

I modelli Monzana, Drive Auto Products, Oasser, Novistore Car Stick e HELDENWERK hanno ottenuto la valutazione "molto consigliato". Offrono buone prestazioni complessive e rispondono a esigenze diverse. Il Monzana si distingue per la sua capacità di carico e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, mentre il Drive Auto Products convince soprattutto per la facilità d'utilizzo e la flessibilità nella vita quotidiana.

I prodotti più costosi non sono per forza i migliori

Il test evidenzia inoltre che un prezzo elevato non costituisce di per sé una garanzia di buone prestazioni. L'Achilles Autobox, proposta a circa 63 franchi, è il modello più costoso del confronto, ma è anche l'unico prodotto ad aver ottenuto soltanto la valutazione "consigliato".

Gli esperti del TCS hanno constatato che la qualità dei materiali, la rigidità della struttura e la stabilità sotto carico svolgono un ruolo molto più importante del prezzo d'acquisto. I modelli meglio classificati si distinguono inoltre per una migliore impressione di qualità già dal primo utilizzo e per una gestione più intuitiva nella pratica quotidiana.

Due approcci diversi dell'organizzazione del bagagliaio

Il confronto mette inoltre in evidenza due filosofie distinte. Gli organizzatori tradizionali puntano su scomparti, divisori e una struttura rigida per creare un vero e proprio spazio di stoccaggio nel bagagliaio. Questo approccio è adatto alle famiglie o alle persone che effettuano acquisti regolarmente.

Altre soluzioni privilegiano invece la flessibilità. Il Novistore Car Stick, ad esempio, non offre uno spazio di stoccaggio supplementare, ma consente di fissare direttamente gli oggetti nel bagagliaio grazie a un sistema di ancoraggio. Questa soluzione minimalista ha ottenuto la valutazione "molto consigliato" e può rappresentare un'interessante alternativa per gli automobilisti che desiderano mantenere il bagagliaio modulabile.

Il test del TCS dimostra che la scelta di un organizzatore per il bagagliaio dipende soprattutto dalle esigenze individuali. I modelli robusti e ben compartimentati sono indicati per le famiglie e per chi trasporta regolarmente carichi importanti. Anche gli utenti che cercano maggiore flessibilità o dispongono di uno spazio limitato possono trovare soluzioni adeguate tra i modelli testati.