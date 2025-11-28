LIDL Schweiz

Lidl offre la vignetta autostradale più conveniente della Svizzera

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Lidl Svizzera inizia il mese di dicembre con uno sgravio tangibile per le economie domestiche svizzere: proprio nel periodo natalizio, il commerciante al dettaglio intende restituire qualcosa alla sua clientela. La nuova vignetta autostradale 2026 sarà disponibile il 1° dicembre 2025 in esclusiva per gli utenti dell'app Lidl Plus al prezzo imbattibile di soli CHF 19.90. Si tratta di meno della metà del prezzo ufficiale di 40 franchi. Con questa offerta Lidl Svizzera propone il prezzo più basso mai praticato per la vignetta nel commercio al dettaglio.

Lidl Svizzera offre la vignetta 2026 allo storico prezzo ridotto di CHF 19.90. Con questa azione Lidl Svizzera intende dare un chiaro segnale contro l'aumento del costo della vita, consentendo agli automobilisti svizzeri di beneficiare di uno sgravio immediato e tangibile. Con la vignetta di Lidl i clienti potranno risparmiare oltre il 50% rispetto al prezzo normale. In questo modo Lidl Svizzera sottolinea anche la sua posizione di leader in termini di prezzi e dimostra che i commercianti al dettaglio possono contribuire attivamente ad alleggerire il carico delle economie domestiche.

"Per molte persone in Svizzera è un rituale che si ripete ogni anno: comprare la nuova vignetta autostradale. Con questo vantaggio di prezzo offerto da Lidl desideriamo dare un segnale concreto contro l'inflazione e alleggerire sensibilmente il carico economico dei nostri clienti", spiega Bram Van der Valk, Chief Customer Officer di Lidl Svizzera. "Questa azione serve anche come ringraziamento verso i nostri fedeli utenti Lidl Plus e conferma il nostro ruolo di leader nei prezzi nel commercio al dettaglio svizzero."

Altri vantaggi di prezzo all'inizio del periodo dell'Avvento

Il 1° dicembre i membri Lidl Plus riceveranno la vignetta al prezzo ridotto di CHF 19.90. Chi dovesse perdere questa occasione, avrà ancora la possibilità di acquistarla al prezzo di CHF 23.90 il 2 e il 3 dicembre. La clientela che non ha Lidl Plus potrà approfittare di un prezzo ridotto di CHF 29.90 durante tutto il periodo dell'azione dal 1° al 3 dicembre. Tutte le offerte sono valide con un acquisto minimo di 70 franchi in tutte le filiali Lidl Svizzera, fino ad esaurimento scorte.