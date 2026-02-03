Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Guida su neve e ghiaccio: formarsi per avere maggiore controllo

Quest'anno, le condizioni invernali delle strade potrebbero nascondere dei rischi inaspettati. Tra periodi di disgelo e ondate di freddo accompagnate da nevicate, gli automobilisti devono dimostrare una grande capacità di adattamento alla guida. Con le vacanze del mese di febbraio sono previsti numerosi spostamenti in tutto il Paese, in particolare verso le regioni di montagna, dove i conducenti possono trovarsi ad affrontare carreggiate innevate o ghiacciate. Fino alla fine di febbraio, il TCS propone corsi di guida invernale: un'occasione per acquisire sicurezza ed evitare incidenti.

Quest'inverno le condizioni di circolazione sulle strade svizzere sono state molto variabili. Nebbia, periodi di disgelo soleggiato, nevicate e carreggiate ghiacciate si sono susseguiti, costringendo gli automobilisti a una prudenza ancora maggiore. In condizioni invernali, anche con un equipaggiamento adeguato, è possibile trovarsi rapidamente in difficoltà. Gli errori di guida sono frequenti: velocità non adeguata e distanza di sicurezza insufficiente figurano tra le cause più comuni. "La maggior parte delle persone dimentica che la neve allunga considerevolmente lo spazio di frenata", spiega Adrian Suter, responsabile della formazione di base e continua presso il Touring Club Svizzero. "Molti conducenti non sanno come reagire quando il veicolo inizia a sbandare".

Centri specializzati per allenarsi in condizioni reali

Di fronte a condizioni così impegnative, allenarsi in un ambiente sicuro permette di acquisire i giusti riflessi e di anticipare le situazioni di rischio. In aggiunta ai quindici centri di allenamento alla guida accessibili tutto l'anno in Svizzera, durante la stagione invernale il TCS mette a disposizione due centri specificamente dedicati alla guida su neve e ghiaccio. Situati in montagna, uno si trova a Zernez nel Cantone dei Grigioni e l'altro a Bourg-St-Pierre nel Cantone Vallese. Essi offrono condizioni reali. Fino alla fine di febbraio è possibile partecipare a uno stage di guida invernale.

Dalla neve compatta al ghiaccio

Le infrastrutture di questi centri d'alta quota sono attrezzate per la guida su neve e ghiaccio. Dispongono di piste preparate che permettono di riprodurre svariate condizioni invernali in un ambiente controllato e sicuro. A seconda delle temperature e dell'evoluzione meteorologica, le superfici di apprendimento possono passare dalla neve compatta al ghiaccio, offrendo così le condizioni che si possono trovare sulle strade di montagna. Questi siti consentono agli automobilisti di esercitarsi in tutta sicurezza, sotto la supervisione di istruttori esperti.

Obiettivo: prevenire gli incidenti

Gli stage di guida invernale proposti in questi centri hanno come obiettivo principale quello di rafforzare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti. I partecipanti imparano a comprendere meglio il comportamento del proprio veicolo in condizioni difficili e ad adottare le reazioni corrette. La formazione inizia con un richiamo ai principi fisici della guida, seguito da esercizi pratici come la frenata d'emergenza, lo slalom con trasferimento di carico o le manovre di evitamento su superfici scivolose. Questi esercizi permettono di migliorare il controllo del veicolo, adattare la velocità e valutare correttamente le distanze di sicurezza. Un'attenzione particolare viene inoltre rivolta al comfort e al piacere di guida, per affrontare le condizioni invernali con maggiore fiducia.

