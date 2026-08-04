SRG SSR

SSR e Locarno Film Festival: un partenariato di lunga data

Berna (ots)

Anche nel 2026 la SSR sarà presente al Locarno Film Festival con diverse coproduzioni, prime e numerosi eventi. Attraverso produzioni come "Il fabbricante di angeli", "Frank & Louis" e "O Jacaré", oltre a una collezione dedicata su Play Suisse, la SSR sottolinea il proprio impegno a favore della produzione cinematografica svizzera. Al contempo, grazie alla sua attività che si estende alle diverse regioni linguistiche e al suo partenariato pluriennale con il festival, dimostra quanto la creazione artistica in Svizzera sia varia e vivace.

Il Locarno Film Festival e la SSR intrattengono una stretta e proficua collaborazione dal 1997. In quanto azienda di servizio pubblico caratterizzata da una forte collaborazione tra le regioni linguistiche, la SSR contribuisce a dare visibilità alla diversità culturale e alla produzione artistica della Svizzera, diffondendole anche oltre i confini nazionali nel resto del mondo.

Nell'ambito di questo partenariato, la SSR sostiene il concorso "Pardi di Domani" con il "Pardino d'Oro SRG SSR for the Best Swiss Short Film" e il "Pardino d'argento SRG SSR for the National Competition".

Coproduzioni SSR e prime a Locarno

Con "Il fabbricante di angeli" di Marina Klauser, per la prima volta una serie documentaristica della SSR è presente nella sezione Fuori concorso del programma. La serie mette in luce un caso criminale storico e testimonia la crescente importanza di format documentaristici nel panorama cinematografico elvetico. Sempre nella stessa parte di programma verrà presentata in anteprima la coproduzione della RTS "Ah que le bonheur est proche", un omaggio all'attore svizzero Jean-Luc Bideau. "Frank & Louis" di Petra Volpe festeggia la sua prima europea in Piazza Grande dopo la standing ovation ricevuta negli Stati Uniti al Sundance Film Festival. Questo commovente dramma è una delle produzioni svizzere più apprezzate dell'anno. Nel Concorso internazionale è in gara "O Jacaré" di Basil da Cunha, un ritratto intenso della vita urbana e un'ulteriore testimonianza della varietà del cinema d'autore svizzero.

Eventi SSR e incontri nell'ambito del festival

Anche quest'anno la SSR organizza diversi eventi volti a favorire lo scambio con il settore cinematografico e il pubblico del festival.

È inoltre nuovamente partner creativa di "BaseCamp", un evento che offre alle e ai giovani cineaste e cineasti uno spazio di scambio e sperimentazione. Il partenariato rafforza il dialogo con un pubblico giovane e appassionato di cinema.

Venerdì 7 agosto dalle 16.00 alle 18.00, presso il Castello Visconteo si terrà l'"Aperitivo della SRG SSR": un'occasione di incontro per cineaste e cineasti, partner e rappresentanti del settore. Dalle 18.30, sempre al Castello Visconteo, seguirà il "Play Friday: una serata tra partner creativi" all'insegna dello scambio, del networking e della collaborazione.

Sabato 8 agosto, la RTS invita a partecipare al "Petit déjeuner RTS", un appuntamento mattutino dedicato al confronto con ospiti del mondo del cinema e dei media svizzeri. Sempre sabato, a partire dalle 22.30, si terrà la "Notte Svizzera", un evento del festival organizzato in collaborazione con gli enti regionali di sostegno al cinema e la SSR. L'evento in Piazza S. Francesco alla Magistrale, celebra la produzione cinematografica svizzera e riunisce pubblico, cineaste e cineasti, nonché organizzazioni partner.

Inoltre, dal 5 al 9 agosto, la SSR sarà presente alla Rotonda by la Mobiliare con una postazione RSI che proporrà diverse attività al pubblico.

Collezione Play Suisse sul Locarno Film Festival

In occasione del Locarno Film Festival, a partire dal 30 agosto Play Suisse metterà a disposizione una selezione speciale curata di 16 film provenienti da diverse edizioni del festival. La collezione invita a riscoprire le opere più significative della scena cinematografica svizzera più recente.

Tra queste figurano

"Mary Anning" di Marcel Barelli (Kids Award 2025)

"O Rio de Janeiro continua lindo" di Felipe Casanova (Pardino d'Oro SRG SSR for the Best Swiss Short Film 2025)

"The Deal" di Jean-Stéphane Bron (Premiere Fuori Concorso Locarno 2025)

La collezione è disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming della SSR ed è rivolta a tutte e tutti coloro che desiderano vivere l'atmosfera del festival anche al di fuori della Piazza Grande.