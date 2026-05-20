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Skoda Epiq: il nuovo modello entry-level completamente elettrico che combina accessibilità, dimensioni compatte e praticità per la vita di tutti i giorni

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Cham (ots)

Lo Skoda Epiq è il modello completamente elettrico più conveniente del marchio ed è il veicolo entry-level della gamma di vetture completamente elettriche di Skoda

Forte del successo dell'Enyaq e dell'Elroq, l'Epiq rafforza la posizione di Skoda Auto nel mercato europeo dei veicoli elettrici e, insieme al modello di prossima uscita Peaq, raddoppierà la gamma di modelli Skoda completamente elettrici

L'Epiq si basa sulla piattaforma elettrica MEB+ di nuova generazione con trazione anteriore, peso ridotto ed elevata efficienza operativa

L'Epiq è il primo modello di serie di Skoda ad adottare interamente il linguaggio stilistico Modern Solid, inclusa una nuova firma luminosa a forma di T

Alle dimensioni esterne compatte si aggiungono un abitacolo generoso, un bagagliaio da 475 litri e funzionalità di ricarica bidirezionale

Il nuovo Epiq è il primo veicolo elettrico Skoda a consentire un controllo completo della vettura utilizzando un solo pedale

In Svizzera, il nuovo Skoda Epiq sarà disponibile a partire da 25'900 franchi, prezzo che lo rende il modello completamente elettrico più conveniente della gamma Skoda.

Compatto, intelligente, sicuro: il nuovissimo Skoda Epiq amplia l'apprezzato portafoglio di vetture elettriche di Skoda Auto nel segmento entry-level, combinando dimensioni compatte con interni spaziosi e un'elevata fruibilità quotidiana. Nella sua variante base, l'Epiq ha in molti mercati lo stesso prezzo del suo omologo con motore a combustione interna, il Kamiq: è dunque il modello Skoda completamente elettrico più conveniente e rende i veicoli elettrici del marchio alla portata di un gruppo ancora più ampio di clienti. In Svizzera, si prevede che l'Epiq avrà un prezzo base di 25'900 franchi, che fa di questa vettura il modello entry-level della gamma completamente elettrica di Skoda. Il city SUV crossover gioca un ruolo chiave nel portafoglio di vetture elettriche di Skoda e, insieme al Peaq, raddoppierà la gamma di modelli completamente elettrici del marchio. Sviluppato nell'ambito del Brand Group Core, l'Epiq supporta il posizionamento competitivo del Gruppo Volkswagen nell'importante segmento ad alto volume delle vetture elettriche compatte.

Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, ha commentato: "L'Epiq è il nostro passo verso la massima accessibilità alla mobilità elettrica: compatto, sicuro, inconfondibilmente Skoda e progettato per offrire un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Rappresenta un chiaro punto di riferimento per i modelli elettrici entry-level: design pulito e mirato, esperienza d'uso intuitiva e autentico valore per la vita di tutti i giorni. In qualità di primo modello prodotto in serie ad adottare interamente il linguaggio stilistico Modern Solid, l'Epiq riunisce in una soluzione accessibile le tecnologie dei segmenti superiori. Sviluppato nell'ambito della famiglia di urban car elettriche del Brand Group Core, dimostra come lo sviluppo condiviso possa creare un'offerta di estremo interesse in un segmento altamente competitivo, rafforzando al contempo ulteriormente il marchio Skoda".

Martin Jahn, membro del consiglio di amministrazione di Skoda Auto per Vendite e Marketing, aggiunge: "Con l'Epiq ci rivolgiamo alla clientela che cerca una soluzione semplice e interessante per accedere alla mobilità elettrica. Il modello combina dimensioni compatte con interni sorprendentemente spaziosi, a cui si aggiungono un bagagliaio da 475 litri e un design focalizzato sulla funzionalità. Offre quella qualità e quelle soluzioni Simply Clever che la nostra clientela si aspetta da Skoda, insieme a nuove funzionalità come la ricarica bidirezionale. L'Epiq è progettato per adattarsi in modo naturale alla vita di tutti i giorni, sia in città che fuori dai centri urbani, e si presenta quindi come una scelta interessante per la nuova clientela e per chi già conosce il marchio".

L'Epiq è il primo modello Skoda basato sulla nuova piattaforma MEB+ e il primo modello completamente elettrico con trazione anteriore del marchio. Ottimizzata per una nuova generazione di veicoli elettrici compatti, la piattaforma combina peso ridotto ed efficienza elevata. Con un'autonomia di circa 430 chilometri e la predisposizione per la ricarica rapida, l'Epiq è adatto sia alla guida in città che ai viaggi più lunghi. Questo SUV crossover compatto presenta i valori tipici di Skoda, quali spaziosità e praticità, e il bagagliaio da 475 litri è tra i più ampi della sua categoria. Un interessante rapporto qualità-prezzo rende la mobilità elettrica accessibile a un gruppo ancora più ampio di clienti e il design inconfondibile sfoggia per la prima volta tutti gli elementi del nuovo linguaggio stilistico Modern Solid in un modello di serie Skoda.

Esterni:

Il design è caratterizzato da linee essenziali, nitidezza e dettagli raffinati. Oltre al Tech-Deck Face nero lucido, un elemento chiave è la nuova firma luminosa a T, che caratterizzerà anche i futuri modelli SUV di Skoda. L'aspetto compatto dell'Epiq coniuga originalità e praticità con interni spaziosi. Allo stesso tempo, le caratteristiche ottimizzate a livello aerodinamico contribuiscono a un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0.275, favorendo un utilizzo efficiente dell'energia.

Interni:

Lo Skoda Epiq offre interni spaziosi e funzionali, completati da un bagagliaio da 475 litri e da ulteriori soluzioni portaoggetti, tra cui un bagagliaio anteriore da 25 litri. Il layout interno lineare e intuitivo segue la filosofia del design Modern Solid. Materiali resistenti, comandi intuitivi e un'ampia gamma di caratteristiche Simply Clever migliorano la praticità quotidiana.

Varianti di batteria e propulsione:

Lo Skoda Epiq è disponibile con due dimensioni di batteria di trazione e tre varianti di potenza, tutte combinate con la trazione anteriore. La piattaforma MEB+ consente l'uso di batterie più leggere, riducendo il consumo energetico e migliorando allo stesso tempo l'efficienza degli spazi interni. A seconda della configurazione, l'Epiq ha un'autonomia di circa 430 chilometri e con la ricarica rapida in CC passa dal 10% all'80% in circa 24 minuti. In più, è provvisto di serie di un caricabatterie CA da 11 kW. Inoltre, l'Epiq supporta la ricarica bidirezionale, consentendo all'energia accumulata nella batteria di essere utilizzata esternamente oppure, in funzione dell'infrastruttura, erogata all'abitazione o immessa nella rete elettrica. L'Epiq consente anche la guida completa con un solo pedale in modalità B, con intensità di rigenerazione selezionabile.

Sistemi di sicurezza e assistenza:

L'Epiq è dotato di una gamma completa di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida tipicamente presenti nei segmenti superiori. Molti di tali sistemi sono di serie, tra cui il Front Assist, il Side Assist, il Lane Assist e il rilevamento della segnaletica stradale. Sistemi opzionali, come il Travel Assist 3.0, migliorano ulteriormente le capacità di guida assistita. Alla sicurezza degli occupanti contribuiscono sette airbag di serie, compreso un airbag centrale.

Connettività:

La connettività dello Skoda Epiq è incentrata su un sistema di infotainment basato su Android e su un display centrale da 13.1". Il sistema offre numerose opzioni di personalizzazione, servizi online e accesso a un app store dedicato. L'app MySkoda consente di accedere da remoto alle informazioni sulla vettura, alla gestione della ricarica e a funzioni comfort selezionate.

First Edition:

Poco dopo il lancio sul mercato, lo Skoda Epiq sarà disponibile anche come First Edition limitata. Basata sull'allestimento Selection, questa versione è dotata di equipaggiamenti di serie ampliati ed è abbinata esclusivamente alla trasmissione più potente. Si distingue inoltre per i suoi specifici elementi di design interni ed esterni.

Il nuovo Skoda Epiq amplia la gamma di vetture completamente elettriche di Skoda nell'importante segmento entry-level, offrendo alla clientela un ventaglio ancora più vasto di vetture elettriche tra cui scegliere. Sviluppato nell'ambito della famiglia europea di urban car del Brand Group Core, l'Epiq beneficia di uno sviluppo condiviso e di economie di scala, consentendo a Skoda di offrire a una vasta base di clienti tecnologie elettriche avanzate a un prezzo interessante.