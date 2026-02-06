Pro Infirmis Schweiz

Il 21 ottobre 2026, la sala del Consiglio nazionale ospiterà la seconda sessione delle persone con disabilità

Zurigo (ots)

Il 21 ottobre 2026, la sala del Consiglio nazionale ospiterà la seconda sessione delle persone con disabilità.Organizzato da Pro Infirmis nel quadro del progetto Forum 22 e su invito del Presidente della Camera bassa Pierre-André Page, questo evento, che dà seguito alla prima edizione tenutasi nel 2023,mira a rafforzare durevolmente l'inclusione e la rappresentanza politica delle persone con disabilità in Svizzera.

Riallacciandosi alla prima sessione delle persone con disabilità tenutasi nel 2023, il Presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page invita nuovamente rappresentanti delle dirette e dei diretti interessati a partecipare a una seconda edizione sotto la cupola di Palazzo federale. "In qualità di presidente del Consiglio nazionale, sono lieto di organizzare questa sessione dedicata alle persone con disabilità al Palazzo federale il 21 ottobre 2026 e di discutere delle questioni politiche con le persone interessate".

Pro Infirmis organizza questa sessione nel quadro del Forum 22, un progetto di rete che mette in contatto e sostiene le persone con disabilità impegnate politicamente in Svizzera. "Il nostro obiettivo è che le persone con disabilità siano coinvolte nelle decisioni politiche. Siamo felici di poter replicare questo evento importante", ha dichiarato Felicitas Huggenberger, direttrice di Pro Infirmis.

Una sessione legata all'attualità politica

La sessione si terrà nel 2026, un anno che sarà fondamentale per il tema dell'inclusione. Quest'estate, per esempio, Pro Infirmis renderà noto il suo indice dell'inclusione, derivante dai risultati del secondo studio rappresentativo sull'inclusione così come viene vissuta dalle persone con disabilità. A livello politico, invece, tra qualche settimana il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il suo controprogetto all'iniziativa per l'inclusione.

Una prima edizione dagli effetti politici concreti

La prima sessione delle persone con disabilità, tenutasi il 24 marzo 2023, aveva riunito 44 dirette e diretti interessati in rappresentanza simbolica del 22 per cento dei seggi del Consiglio nazionale, una proporzione equivalente a quella delle persone con disabilità nella popolazione svizzera. L'evento aveva permesso di formulare rivendicazioni politiche concrete, alcune delle quali sono state riprese e approvate dal Parlamento.

Modalità di partecipazione

Prossimamente, le persone con disabilità potranno inoltrare la loro candidatura sul sito internet di Pro Infirmis. Un'elezione online consentirà in seguito di selezionare le e i 44 partecipanti. La Presidenza della sessione verrà nominata tra le persone elette.