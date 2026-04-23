Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Un anno di anniversari per sei sezioni del TCS

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le sezioni TCS di Berna, Friburgo, Grigioni, Lucerna NW/OW, Soletta e Vallese sono state fondate cento anni fa. Le sei sezioni celebrano questo importante anniversario in modi diversi, ma con un elemento comune: al centro vi sono il radicamento regionale e la vicinanza ai soci.

Da 130 anni il TCS è al fianco dei suoi 1,6 milioni di soci. Tanto importante quanto la lunga esperienza è il forte radicamento del TCS in tutta la Svizzera. Le 23 sezioni garantiscono il collegamento a livello locale e regionale con i soci e la popolazione, offrendo un'ampia gamma di servizi e attività, impegnandosi politicamente nei temi della mobilità. Quest'anno le sezioni di Berna, Friburgo, Grigioni, Lucerna NW/OW, Soletta e Vallese celebrano il loro 100° anniversario.

Autobus dell'anniversario a Lucerna

Nel 1926, 30 anni dopo la fondazione del TCS, in diverse regioni della Svizzera nacque il desiderio di avere una rappresentanza locale del TCS. A Lucerna, all'assemblea costitutiva erano presenti 21 persone. Oggi la sezione Lucerna NW/OW conta oltre 70'000 soci. Questa crescita è stata possibile perché la sezione ha sempre saputo adattarsi ai cambiamenti dei bisogni e della mobilità. Per rendere visibile l'anno dell'anniversario nella Svizzera centrale, tra l'altro per due anni circola un autobus articolato della Auto AG Rothenburg nei colori del TCS sulle strade del Canton Lucerna.

Concorso di cortometraggi per i giovani in Vallese

Anche in Vallese la sezione coinvolge i propri soci nelle celebrazioni attraverso diverse manifestazioni. La sezione Vallese è guidata da oltre 20 anni da Fabienne Bernard. Quando è stata eletta presidente nel 2005, è stata la prima donna a dirigere la sezione vallesana. È stata inoltre la prima vicepresidente del club centrale e ricopre tuttora questa carica. In occasione dell'anno dell'anniversario, la sezione Vallese ha lanciato un concorso cinematografico. I giovani vallesani e le giovani vallesane sono invitati a realizzare un cortometraggio sul tema "La mobilità di domani". I migliori cortometraggi saranno premiati in ottobre alla tradizionale "Foire du Valais".

Berna ha iniziato nel 1926 con 96 soci fondatori

Anche la sezione di Berna è in festa per questo anniversario. Celebrerà il suo 100° compleanno in maggio con una serata di gala e un programma variegato. La sezione sarà visibile anche in autunno, quando sono previste diverse manifestazioni in occasione della "Giornata della luce". Le celebrazioni si concluderanno nella primavera del 2027 con diversi eventi nei centri di mobilità. Guardando indietro di 100 anni, la sezione di Berna è cresciuta notevolmente: alla fondazione, l'8 maggio 1926, aderirono 96 persone, mentre oggi la sezione conta oltre 146'000 soci.

Atmosfera festosa a Friburgo

Quando la sezione Friburgo fu fondata, sulle strade friburghesi circolavano solo 1'025 automobili - e il concetto di strada era ancora molto ampio. Ancora nel 1935, nel distretto della Glâne erano asfaltati solo sette chilometri di strade. Tuttavia, un'offerta di servizi in continua crescita e l'aumento dei veicoli contribuirono rapidamente allo sviluppo della sezione. Oltre agli impegni classici del TCS, come l'assistenza stradale e l'educazione alla circolazione, la convivialità ha sempre avuto grande importanza: il ballo annuale si è svolto per oltre 80 anni. Riprendendo questa tradizione, la sezione Friburgo festeggerà il suo anniversario in maggio con una grande festa.

Presenza del TCS in tutto il Canton Soletta

L'anno dell'anniversario 2026 è, per la sezione Soletta, all'insegna di una forte presenza regionale e della varietà dei servizi del TCS e delle sue sedi nel cantone. Verranno inoltre affrontate le moderne soluzioni di mobilità. L'obiettivo è essere visibili in tutto il cantone e rivolgersi a tutti i gruppi target. Numerosi eventi sono previsti durante tutto l'anno, tra cui la partecipazione a fiere regionali come la Mega-Thal a Balsthal, lo Slow-Up Soletta-Buechibärg, il mercato di Pentecoste a Breitenbach, nonché la HESO a Soletta e lo Zibelimäret a Oensingen.

Un momento particolarmente significativo sarà il brunch dell'anniversario all'Enter Museum di Derendingen. Allo stesso tempo, il vicino centro di guida del TCS offrirà ai soci la possibilità di seguire corsi di guida a condizioni vantaggiose. Tra gli altri appuntamenti figurano la TCS Bike Challenge a Olten, la festa del campeggio a Soletta e la giornata della mobilità a Grenchen.

Fondazione grigionese dopo la fine del divieto delle automobili

Quando la sezione dei Grigioni fu fondata il 5 giugno 1926 a Coira, era passato appena un anno dalla revoca del divieto di circolazione delle automobili nel cantone. In questo contesto particolare, la creazione di una sezione TCS era particolarmente significativa. Nel giro di cinque anni, il numero di automobili nei Grigioni si moltiplicò per dieci e il TCS sostenne i numerosi nuovi automobilisti. Nell'anno dell'anniversario, la sezione TCS dei Grigioni percorre le numerose regioni e valli del cantone con un VW ID. Buzz, portando le attività del TCS tra la popolazione in occasione di feste di paese, mercati ed eventi sportivi.

Le numerose e variegate attività legate a questo anniversario evidenziano l'impegno delle sezioni del TCS. Questo impegno a favore di una mobilità autonoma e del benessere dei soci continuerà naturalmente anche oltre l'anno dell'anniversario. Le sezioni rappresentano il primo punto di contatto per i soci e costituiscono quindi la spina dorsale del TCS.