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La Suisse accède à sa mémoire audiovisuelle sur Memobase.ch

Berne (ots)

La SSR, en étroite collaboration avec le Centre de compétence pour le patrimoine audiovisuel suisse Memoriav, met en ligne son catalogue d'archives: sur Memobase.ch, il est désormais possible de consulter 1,5 million d'émissions radio et TV issues des archives de RTR et SRF. Les branches de la recherche et des médias ainsi que le public intéressé ont ainsi un accès unique au patrimoine audiovisuel suisse.

Il n'a jamais été aussi simple de rechercher des émissions radio et TV historiques de la SSR: sur Memobase.ch, le portail national de Memoriav, les personnes intéressées peuvent accéder à 1,5 million d'émissions de radio et de télévision issues des archives de RTR et SRF. Plus de 650 000 documents peuvent être écoutés ou visionnés directement en ligne. La valeur ajoutée pour les branches de la recherche et des médias ainsi que le public intéressé est considérable, puisque la plateforme donne désormais accès à un large éventail de contenus historiques, parmi lesquels des journaux télévisés, des retransmissions sportives et des reportages culturels remontant jusqu'aux années 1930. A long terme, les fonds des archives de la RSI et des archives de la RTS doivent également être intégrés dans Memobase.

En tant que portail national, Memobase réunit des contenus audiovisuels (émissions radio et TV, photos, films, documents sonores) et des métadonnées provenant de plus de 160 institutions suisses. Grâce à une recherche capable de filtrer les langues, les médias et les institutions, il est possible de redécouvrir des sources audiovisuelles issues de différentes collections et d'établir des liens entre elles. Avec son élargissement actuel, Memobase rassemble bientôt plus de deux millions de documents audiovisuels provenant d'institutions suisses.

L'ouverture des archives de la SSR est le fruit d'une intense collaboration avec Memoriav. Les deux organisations ont pour objectif commun de rendre le patrimoine audiovisuel suisse plus largement accessible, via la plateforme Memobase entièrement repensée en 2021. La SSR remplit ainsi son mandat légal consistant à ouvrir ses fonds d'archives au public. En effet, les émissions de radio et de télévision de la SSR documentent de manière unique l'évolution sociale, culturelle et politique du pays depuis le début du XXe siècle.

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Café interactif du 20 août: nouveaux fonds de la SSR sur Memobase

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les nouvelles possibilités de recherche, le café interactif du 20 août est l'occasion à ne pas manquer: dans le cadre d'un rendez-vous virtuel, Daniel Hess, responsable de Memobase chez Memoriav, présentera une sélection de documents TV et radio provenant des fonds d'archives de la SSR nouvellement intégrés, parmi lesquels des éditions historiques du journal télévisé, des sources relatives à l'initiative Schwarzenbach et des débats sur le climat. Il présentera également des stratégies de recherche permettant d'exploiter les nouveaux fonds de manière ciblée, pour répondre à des questions journalistiques, scientifiques ou thématiques. Le café interactif aura lieu le jeudi 20 août de 13h30 à 14h30 via Zoom et sera animé en allemand.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 août 2026 à l'adresse info@memoriav.ch.

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