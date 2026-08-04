SRG SSR

Un partenariat de longue date entre la SSR et le Locarno Film Festival

Berne (ots)

En 2026 également, la SSR participera au Locarno Film Festival à travers plusieurs coproductions, premières et événements. Avec des productions telles que "Le faiseur d'anges", "Frank & Louis" et "O Jacaré", ainsi qu'une collection Play Suisse dédiée, la SSR souligne son engagement en faveur de la création cinématographique suisse. Parallèlement, grâce à son action qui dépasse les frontières linguistiques et à son partenariat de longue date avec le Festival, elle témoigne de la diversité et du dynamisme de la création artistique en Suisse.

Le Locarno Film Festival et la SSR entretiennent depuis 1997 une collaboration étroite et fructueuse. En tant qu'entreprise de service public caractérisée par une étroite collaboration entre les différentes régions linguistiques, la SSR contribue à mettre en valeur la diversité culturelle et la création artistique de la Suisse, et à les faire rayonner dans le monde entier.

Dans le cadre de ce partenariat, elle soutient la compétition "Pardi di Domani" (Les léopards de demain) en décernant le "Pardino d'Oro SRG SSR for the Best Swiss Short Film" et le "Pardino d'Argento SRG SSR for the National Competition".

Coproductions et premières SSR à Locarno

Avec "Le faiseur d'anges", de Marina Klauser, c'est la première fois qu'une série documentaire de la SSR figure au programme "Fuori Concorso" (hors compétition). La série met en lumière une affaire criminelle historique et témoigne de l'importance croissante des séries documentaires dans la production cinématographique suisse. C'est également dans cette partie de la programmation que sera présentée en avant-première la coproduction RTS "Ah que le bonheur est proche!", un hommage à l'acteur suisse Jean-Luc Bideau. De même, après avoir reçu une ovation au Sundance Film Festival, "Frank & Louis", de Petra Volpe, célébrera sa première européenne sur la Piazza Grande. Ce drame émouvant figure parmi les productions suisses les plus remarquées de l'année. Enfin, dans le cadre du "Concorso internazionale" (Compétition internationale), on pourra voir "O Jacaré", de Basil da Cunha, un portrait saisissant des milieux urbains et une nouvelle illustration de la diversité du cinéma d'auteur.e suisse.

SSR- événements et rencontres dans le cadre du Festival

Cette année encore, la SSR organise divers événements destinés à favoriser les échanges entre la branche du cinéma et le public du Festival.

Elle sera à nouveau partenaire créatif du BaseCamp et son espace d'échange et d'expérimentation à l'attention des jeunes cinéastes - un partenariat qui renforce le dialogue avec un public jeune et passionné de cinéma.

Vendredi 7 août, de 16 h 00 à 18 h 00, le Castello Visconteo accueillera en outre l'"Aperitivo della SRG SSR", un rendez-vous destiné aux professionnel.les du cinéma, aux partenaires et aux représentant.es de la branche, directement suivi, à partir de 18 h 30, du "Play Friday: Una serata tra partner creativi", soirée placée sous le signe de l'échange, du réseautage et de la collaboration créative.

Samedi 8 août, la RTS proposera le "Petit déjeuner RTS", une rencontre consacrée aux échanges avec des invité.es issu.es du monde du cinéma et des médias suisses. Et à partir de 22 h 30, la "Notte Svizzera" - événement organisé dans le cadre du Festival en collaboration avec les organismes régionaux de soutien au cinéma et la SSR - fêtera à la Magistrale (Piazza S. Francesco) la création cinématographique suisse et rapprochera public, professionnel.les de la branche et organisations partenaires.

Par ailleurs, du 5 au 9 août, la SSR sera présente à "la Rotonda by la Mobiliare" avec un stand RSI qui proposera diverses activités au public.

Une collection Play Suisse spéciale à l'occasion du Locarno Film Festival

A l'occasion du Locarno Film Festival, Play Suisse proposera, à partir du 30 août, une sélection spéciale de 16 films issus de précédentes éditions. La collection invitera à (re)découvrir des oeuvres marquantes de la scène cinématographique suisse récente, comme

"Mary Anning, chasseuse de fossiles", de Marcel Barelli (Locarno Kids Award la Mobiliare 2025),

"O Rio de Janeiro Continua Lindo", de Felipe Casanova (Pardino d'Oro SRG SSR for the Best Swiss Short Film 2025)

"The Deal", de Jean-Stéphane Bron (première Fuori Concorso Locarno 2025).

La collection, disponible gratuitement sur la plateforme de streaming de la SSR, s'adresse à tou.tes celles et ceux qui souhaitent profiter de l'ambiance du Festival au-delà de la Piazza Grande.