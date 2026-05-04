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À Erevan, le président de la Confédération doit évoquer le forum pour la paix

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Zurich (ots)

L'organisation de défense des droits de l'homme Christian Solidarity International appelle le président de la Confédération Guy Parmelin à mettre sur la table la question d'un forum pour la paix au Haut-Karabakh lors du sommet de la Communauté politique européenne à Erevan. Le 30 avril 2026, des représentants de premier plan du Haut-Karabakh avaient rencontré des parlementaires suisses au Palais fédéral à Berne.

Aujourd'hui, le 4 mai 2026, se tient en Arménie le 8e sommet de la Communauté politique européenne (CPE) sous le thème " Construire l'avenir : unité et stabilité en Europe ". Les chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays se réunissent dans la capitale Erevan.

Pas de paix sans justice

Parce que la paix ne peut être atteinte sans justice, l'organisation de défense des droits de l'homme Christian Solidarity International (CSI) rappelle aux participants de l'CPE le conflit non résolu du Haut-Karabakh. En septembre 2023, l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh après un siège de neuf mois et a expulsé la population arménienne qui y vivait. La Cour internationale de justice (CIJ) a statué que les Arméniens du Haut-Karabakh ont le droit de retourner dans leur patrie ancestrale. En octobre 2023, le Parlement européen a déclaré que le dialogue avec " les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh est la seule voie durable pour aller de l'avant ".

Une motion donne le coup d'envoi d'un forum pour la paix

Le 30 avril 2026, CSI a écrit au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, qui préside la délégation suisse au sommet de la CPE. CSI l'encourage à profiter de ce sommet européen pour discuter de la création d'un forum international pour la paix au Haut-Karabakh. Auparavant, en mars 2025, le Conseil fédéral suisse avait reçu le mandat d'organiser un tel forum du Parlement avec l'adoption de la motion 24.4259.

CSI s'adresse au président de la Confédération

En conséquence, le président international de CSI, le Dr John Eibner, a encouragé le président de la Confédération à " inscrire la motion à l'ordre du jour du sommet de la Communauté politique européenne à Erevan ". Le Conseil fédéral signalerait ainsi qu'il accorde une grande priorité à la promotion de l'État de droit et des droits de l'homme. " La manière dont le Conseil fédéral agira ou n'agira pas concernant l'initiative de paix suisse aura des répercussions qui dépasseront largement le sort de la communauté arménienne chrétienne du Haut-Karabakh, chassée par la force ", conclut John Eibner dans sa lettre.

Les Arméniens du Haut-Karabakh au Palais fédéral

Le 30 avril 2026, une délégation de dirigeants arméniens du Haut-Karabakh a rencontré douze parlementaires suisses au Palais fédéral à Berne pour un échange. Ashot Danielyan, président du Haut-Karabakh, a expressément remercié la Suisse pour ses efforts en faveur d'un forum de paix. Les Arméniens du Haut-Karabakh seraient prêts à y participer afin de résoudre le conflit latent autour du Haut-Karabakh par la négociation et non par la violence.

Espoir d'un forum de paix

Ashot Danielyan s'était adressé par courrier au conseiller fédéral Ignazio Cassis début février 2026. Il y saluait la décision du Parlement suisse et exprimait son espoir que la motion soit bientôt mise en oeuvre, " afin de permettre aux personnes déplacées du Haut-Karabakh un retour sûr et digne dans leur patrie ".

M. Danielyan a souligné que les Arméniens du Haut-Karabakh ne souhaitent ni modifier l'ordre géopolitique ni compromettre le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Plus d'informations

Site internet du comité " Initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh " : www.swisspeacekarabakh.com/fr

Christian Solidarity International (CSI) est une organisation chrétienne de défense des droits de l'homme pour la liberté de religion et la dignité humaine. www.csi-suisse.ch