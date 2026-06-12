Hammer Group

La société coopérative Hammer rachète Anteprima Concept AG et élargit son portefeuille

Zurich (ots)

Le groupe industriel organisé en coopérative Hammer Group renforce sa position en tant que fournisseur de solutions haut de gamme pour les infrastructures de bâtiments et les espaces publics. En acquérant Anteprima Concept AG, basée à Illnau (ZH), il enrichit son portefeuille de marques ainsi que ses compétences de production. Grâce à cette intégration, le groupe complète ses filiales existantes dans les domaines des infrastructures de stationnement pour vélos, des abris pour personnes, des systèmes de délimitation, du mobilier urbain, de la construction de balcons, des vestiaires, des plateformes de travail et des pièces standardisées.

Avec les marques Bättig et Manufakt, considérées comme des références incontournables depuis des décennies, Anteprima Concept est synonyme de mobilier design et d'extérieur haut de gamme. Ces marques allient un design intemporel à la qualité suisse, à l'artisanat et à une forte identité visuelle. Cette intégration constitue une base solide pour développer de manière ciblée d'autres marques de produits au positionnement unique.

L'unité de production hongroise appartenant à Anteprima accroît les capacités industrielles du groupe et ouvre de nouvelles possibilités pour la fabrication de produits standardisés à l'échelle de l'ensemble des sociétés du groupe.

Harry Kramis, CEO de Hammer Group, commente: "Cette intégration apporte des synergies dans les domaines de la vente, du positionnement sur le marché et de la production. Grâce à l'équipe compétente d'Anteprima Concept, nous créons un levier de croissance important pour le groupe d'entreprises."

Sur le plan commercial, Anteprima collabore avec MAKK AG, une filiale de Hammer Group. Emilio Melliger, CEO de MAKK AG, est responsable de l'intégration et du développement d'Anteprima Concept AG au sein du groupe. "Avec Bättig et Manufakt, deux marques suisses fortes viennent compléter le portefeuille de notre groupe. Nous voulons préserver l'identité et le caractère de ces classiques du design, renforcer leur visibilité sur le marché et développer de nouvelles perspectives pour la clientèle, les partenaires et les marques elles-mêmes", explique Emilio Melliger.

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