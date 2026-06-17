SRG SSR

La transformation de la SSR se poursuit en 2027 avec des économies sur les structures et les processus afin de préserver le programme

Berne (ots)

Appelée à économiser 270 millions de francs d'ici 2029, notamment en raison de la baisse de la redevance décidée par le Conseil fédéral, la SSR précise les mesures prévues pour l'an prochain dans le cadre du projet de transformation assurant la pérennité de l'entreprise, qui devient plus numérique, agile et efficiente. La plus grande partie des 80 millions de francs que la SSR doit déjà économiser d'ici 2027 se fera via des ajustements dans les structures, les processus, les modes de fabrication et les partenariats. Cela permet de préserver au mieux l'offre de programme, dans l'intérêt du public, même si des coupes seront inévitables à moyen et à long terme.

Sur mandat du Conseil d'administration de la SSR et dans le cadre du projet de transformation global "Enavant SRG SSR", la SSR se réorganise afin d'assurer sa pérennité dans un contexte de profonde mutation du paysage médiatique. L'entreprise média devient plus numérique, plus agile et plus efficace. D'ici 2019, elle doit réaliser 270 millions de francs d'économies, notamment en raison de la baisse de la redevance média décidée par le Conseil fédéral. A cette fin, la SSR a concrétisé ces derniers mois les mesures nécessaires pour l'an prochain: l'objectif est de réaliser d'abord des économies au niveau des structures, des processus, des modes de fabrication et des partenariats, afin de préserver au mieux le programme, dans l'intérêt du public (comme annoncé l'été dernier dans le communiqué " La SSR se réorganise et renforce la collaboration entre les régions").

Mise en oeuvre des économies

Sur cette base, la SSR concrétisera en 2027 les mesures d'économies suivantes:

l'entreprise simplifie ses structures de direction et supprime les doublons grâce à un nouveau modèle d'organisation composé de domaines gérés à l'échelle de l'entreprise et d'équipes spécialisées ancrées au niveau régional (voir communiqué " La SSR concrétise son plan de transformation et les suppressions de postes"). Elle optimise aussi les surfaces immobilières destinées à la production et à l'administration (dont un changement de site à Berne), tout en s'engageant au maintien des sites dans les régions car l'ancrage régional reste au coeur de l'ADN de la SSR. Ce volet permettra une économie totale de 35,2 millions de francs l'an prochain.

Des processus plus efficaces, la réduction du nombre d'organes, le regroupement de la planification et du pilotage de la production ou encore l'utilisation systématique des contenus communs entre les régions permettront d'économiser 9,1 millions de francs.

L'adoption de modes de fabrication adaptés et plus efficaces pour le programme, tout en conservant un résultat aussi similaire que possible, permettront de réaliser des économies de 13,2 millions de francs.

La révision et l'ajustement des partenariats de la SSR permettront d'économiser 2,7 millions de francs. Le Prix du cinéma suisse sera par exemple repensé en collaboration avec les partenaires.

La SSR réalisera des économies d'environ 3,7 millions de francs grâce à des ajustements de son offre de programme: par exemple via la concentration annoncée dans la production sportive (matches de hockey sur glace de National League et compétitions interclubs UEFA, voir le communiqué " Concentration des activités de la production sportive"), mais aussi grâce à la décision de ne plus se porter candidate pour acquérir les droits de diffusion des matches d'UEFA Champions League à partir de la saison 2027-2028, à une plus forte concentration sur le prime time pour les 2e chaînes TV ou encore, à la radio, en mettant davantage l'accent sur les périodes de plus grand écoute tout en augmentant les rediffusions d'émissions hebdomadaires.

Ces mesures, ainsi que des mesures supplémentaires prises au niveau de la SSR et des effets à impact uniques permettent d'atteindre le montant de 80 millions de francs pour 2027.

"En se réorganisant, la SSR réalise 95 % d'économies au niveau des structures et des processus"

Susanne Wille, directrice générale SSR, souligne: "Afin que la SSR reste forte à l'avenir et continue de toucher la population suisse, nous procédons à une refonte en profondeur de notre entreprise. Nous poursuivons résolument cette transformation et mettons en place les conditions nécessaires à une SSR moderne, agile et numérique. Les mesures d'économies sont inévitables en raison des prescriptions politiques. Comme nous l'avons déjà dit l'été dernier, nous commençons par réaliser des économies au niveau des structures et des processus afin de protéger au mieux notre programme, dans l'intérêt du public. Car nous avons un devoir envers lui."

Au sujet de l'importance du projet "Enavant SRG SSR", le projet de transformation à l'échelle de l'entreprise, elle ajoute: "Avec 'Enavant', nous posons les bases d'une SSR moderne, forte et numérique. En simplifiant nos structures, en unissant nos forces et en collaborant plus étroitement, nous gagnons la marge de manoeuvre nécessaire pour réaliser 95 % des économies sur les structures, les processus et les modes de fabrication. En conservant l'ancienne structure décentralisée, les répercussions sur le programme auraient été nettement plus importantes. En parallèle, nous poursuivons toutefois le développement de la SSR: des changements seront également perceptibles dans le programme à moyen et à long terme."

Les mesures d'économies seront précisées au cours des prochains mois et préparées en vue de leur mise en oeuvre dans les unités régionales et les domaines de la SSR. Ce faisant, la SSR concrétise les nouvelles mesures d'économies prévues pour les années 2028 et 2029.

La SSR doit réaliser 270 millions d'économies d'ici 2029

La première partie des 270 millions de francs que la SSR doit économiser d'ici 2029 entrera en vigueur en janvier 2027. En conséquence, la SSR doit réaliser des économies substantielles.

Thomas Egger, directeur des Finances de la SSR, précise: "Les programmes d'économie en cours produisent des effets renforcés depuis leur intensification, visant à atteindre l'objectif de

270 millions d'économies, notamment grâce à une politique de remplacement restrictive des postes vacants. Parallèlement, certaines prévisions se sont légèrement améliorées, notamment les recettes commerciales, stabilisées ces derniers temps grâce à de grands événements, même si la tendance générale reste orientée à la baisse. En ce qui concerne la hausse des coûts, nous constatons également un certain allègement à court terme, sans pour autant que la pression s'atténue dans une perspective de moyen à long terme. Par ailleurs, notre planification intègre également l'évolution de nouvelles tendances défavorables. Globalement, cela nous permet de répartir les économies de manière plus équilibrée sur plusieurs années et l'objectif global de 270 millions de francs d'ici 2029 reste inchangé." L'effort d'économie nécessaire en 2027 s'en trouve ainsi ramené à environ 80 millions de francs, contre les 125 millions annoncés précédemment.