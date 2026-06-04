SRG SSR

Simona Caminada prend la tête de la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR)

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Berne (ots)

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la transformation en cours de la SSR, qui se mue en une entreprise média plus numérique, plus agile et plus efficace. La RTR doit continuer de se développer pour devenir un média audiovisuel de référence moderne pour la Suisse romanche et à se rapprocher encore de son public.

En novembre 2025, la SSR annonçait qu'elle allait poursuivre la refonte de ses structures et de ses processus, y compris au niveau de la direction (voir le communiqué de presse La SSR concrétise son plan de transformation et les suppressions de postes). Avec la nomination de Simona Caminada au poste de directrice RTR, le Comité de direction de la SSR est désormais au complet, sous la responsabilité de la directrice générale Susanne Wille. Cela marque l'achèvement d'une étape importante du projet de transformation "Enavant SRG SSR", lancé fin 2024. Grâce à ses membres, le Comité de direction de la SSR reste ancré et présent dans toutes les régions linguistiques du pays, tout en regroupant ses forces à l'échelle du groupe et en les mobilisant de manière plus ciblée.

Une professionnelle des médias ancrée localement et dotée d'une expérience internationale

Simona Caminada travaille depuis près de 15 ans à la SSR, où elle a occupé différentes fonctions. Au cours de sa longue carrière dans les médias et en tant qu'examinatrice dans des établissements de formation du domaine, elle a acquis une connaissance approfondie de tous les vecteurs, du numérique à la télévision en passant par la radio. Elle possède une vaste expérience dans le domaine des médias numériques, notamment en matière de combinaison de contenus linéaires et numériques adaptés à des publics-cibles spécifiques. Simona Caminada maîtrise tous les aspects du métier, du journalisme local à la couverture internationale - elle qui a récemment travaillé pour SRF depuis Rome.

Cette Grisonne de 39 ans débute sa carrière au quotidien romanche "La Quotidiana", avant d'effectuer un stage à la RTR. En 2012, elle obtient un master en journalisme à l'Université de Hambourg, après un bachelor en sciences de la communication, du cinéma et des médias décroché à l'Université de Zurich. Simona Caminada est mariée, a un enfant et vivra avec sa famille à Coire à partir de l'été 2026.

Faire avancer la transformation numérique de la RTR

En tant que nouvelle directrice, Simona Caminada développera le potentiel journalistique de la RTR et rapprochera encore davantage le programme de son public, en accordant une attention particulière aux jeunes. Pour ce faire, elle s'appuiera sur les connaissances et l'expérience étendues des équipes issues de toutes les régions desservies par la RTR.

Simona Caminada: "Avec ma future équipe, je souhaite développer la RTR en un média de référence moderne et numérique pour toute la population romanche. La RTR est la voix et le visage de la SSR dans les Grisons et cela doit rester ainsi pour les générations futures. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec audace et testons de nouveaux formats numériques pour l'ensemble de la SSR. En tant que plus petite unité du groupe, la RTR est particulièrement souple et rapide dans la mise en oeuvre de nouvelles idées, ce dont toute la SSR peut bénéficier. Je pourrai profiter des connaissances et de l'expérience des équipes de la RTR. Afin de consolider à long terme notre position d'acteur régional de premier plan, nous allons faire progresser la RTR en dialoguant directement avec le public, les responsables politiques et les institutions des Grisons, et nous continuerons à renforcer nos liens avec les médias privés régionaux. "

Vincent Augustin, président de SRG SSR Svizra Rumantscha (SRG.R): " La RTR se nourrit du dialogue quotidien avec la population romanche, dans sa langue, au coeur de son quotidien. Simona Caminada est profondément enracinée ici; elle connaît les gens et les régions, elle sait écouter et créer des liens. Avec elle à sa tête, la RTR restera proche de notre public tout en renforçant sa diversité et sa cohésion."

Susanne Wille, directrice générale de la SSR: "La transformation numérique décide si nous pourrons continuer à toucher notre public. Simona Caminada a une vision claire des enjeux stratégiques auxquels sont confrontés la RTR et la SSR. Elle sait comment évoluent les habitudes de consommation des médias et a le courage d'expérimenter de nouvelles pistes. C'est précisément cette attitude dont nous avons besoin pour faire évoluer la RTR vers l'avenir numérique tout en donnant une impulsion à l'ensemble de la SSR. C'est la personne qu'il faut pour contribuer à façonner la transformation."

Simona Caminada prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2026. D'ici là, une équipe de transition assurera la gestion par intérim de l'unité régionale RTR.

Information aux médias à Coire

Les journalistes ont aujourd'hui l'occasion de rencontrer Simona Caminada en personne au siège de la RTR à Coire. Accompagnée de Susanne Wille, elle sera disponible à partir de 16 heures pour répondre aux questions. Merci de s'inscrire à l'avance par e-mail à communicaziun@rtr.ch">communicaziun@rtr.ch.

Constitution des équipes de direction de la RSI, de la RTS, de SRF et du domaine suprarégional Offre

En juin 2025, dans le cadre du projet de transformation "Enavant SRG SSR", le Comité de direction de la SSR présentait les grands axes de sa nouvelle structure d'organisation (voir le communiqué de presse La SSR se réorganise et renforce la collaboration entre les régions) : de quoi renforcer la cohésion de l'entreprise et concentrer ses forces, tout en la maintenant ancrée et présente dans les régions.

Depuis, la SSR poursuit sa transformation conformément à ce modèle. Ainsi, afin de permettre une collaboration plus étroite entre les régions, les structures de conduite des unités régionales RSI, RTR, RTS et SRF sont harmonisées (voir le communiqué de presse La SSR concrétise son plan de transformation et les suppressions de postes) et leurs actuels comités de direction sont remplacés par des équipes de direction régionales. La responsabilité éditoriale en matière d'information, de culture, de divertissement, de société et de savoir reste du ressort des unités régionales.

Dans le cadre de cette transformation en profondeur, Roger Elsener, directeur SRF, Mario Timbal, directeur RSI, Pascal Crittin, directeur RTS, et Nicolas Pernet, directeur de l'Offre de la SSR, ont désormais désigné leurs équipes de direction définitives ou les ont nommées en collaboration avec les associations régionales de la SSR compétentes, et les ont soumises pour approbation au Conseil d'administration de la SSR. Simona Caminada ayant été nommée nouvelle directrice de RTR, la composition de l'équipe de direction de l'unité sera bientôt dévoilée.

Les nouvelles équipes de direction de la RSI, de la RTS, de SRF et du domaine Offre prendront leurs fonctions le 1er juillet 2026, conduites par leurs directrices et directeurs respectifs. En voici les membres :

SRF

Information : Beat Soltermann et Ursula Gabathuler

Divertissement : Manuela Diethelm

Culture / Société & Savoirs : Antonia Seifert

Distribution & Public : Laura Köppen

RTS

Information : Christophe Chaudet

Société & Savoirs : Linda Bourget

Culture / Divertissement : Luc Mariot

Distribution & Public : Tiphaine Artur

RSI

Information : Gianreto Ceschi

Culture / Société & Science / Divertissement : Lorenzo Erroi

Distribution & Public : Lorenzo Buccella et Danny Masa

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