WEKA Business Media AG et le Centre Patronal (CP) lancent une collaboration inédite

WEKA Business Media AG et le Centre Patronal (CP) lancent une collaboration inédite avec une offre complète alliant formation continue, outils pratiques et conseils juridiques téléphoniques illimités en droit du travail et des assurances sociales.

Dès janvier 2026, WEKA Business Media AG lance, conjointement avec le Centre Patronal (CP), un nouvel abonnement exclusif baptisé "WEKA PREMIUM". Cette formule innovante combine une formation continue ciblée et pratique, des outils éprouvés pour le travail quotidien, ainsi que des conseils juridiques téléphoniques personnalisés en droit du travail et des assurances sociales.

Ce modèle vient compléter de manière idéale les deux abonnements business existants de WEKA Business Media AG, PLUS et PRO.

L'abonnement PREMIUM donne accès à l'ensemble des outils et aides au travail payants de WEKA Business Media AG, à des vidéos de formation, à des contenus spécialisés, aux actualités et mises à jour, à tous les webinaires en direct de deux heures, ainsi qu'à un chatbot professionnel exclusif avec un accès complet à l'expertise de WEKA Business Media AG. Dans sa version la plus étendue, il inclut également un bon pour un séminaire d'une valeur de 300 CHF.

L'abonnement PREMIUM est une nouveauté pour la Suisse. Il reprend l'ensemble des prestations de la formule PRO, tout en y ajoutant un accès aux conseils juridiques téléphoniques illimités, en partenariat avec le Centre Patronal.

Le Service juridique du Centre Patronal accompagne au quotidien plusieurs milliers de PME suisses en apportant des réponses personnalisées et professionnelles à leurs questions juridiques les plus urgentes. C'est dans ces situations que les conseils juridiques par téléphone révèlent toute leur valeur, grâce à une expertise humaine directe et immédiatement accessible.

L'abonnement WEKA PREMIUM couvre ainsi l'ensemble des besoins en information spécialisée des entreprises suisses. Et lorsqu'une situation nécessite un traitement individualisé, les PME peuvent bénéficier d'un accompagnement juridique sur mesure. L'accès combiné aux contenus numériques et aux conseils juridiques téléphoniques garantit aux entreprises sécurité et autonomie, notamment face à une législation de plus en plus complexe. Tous les services sont disponibles dès à présent.

Stephan Bernhard, directeur de WEKA Business Media AG, déclare à propos de la collaboration avec le Centre Patronal : "WEKA et le Centre Patronal s'allient pour créer une plateforme destinée à accompagner les PME suisses avec un savoir-faire professionnel, des formations continues ciblées et une sécurité juridique en matière de droit du travail et de droit des assurances sociales. "

Frédéric Bonjour, membre de la direction du Centre Patronal : " Présent à Berne, Zurich et Lausanne, le Centre Patronal est un important prestataire de services aux entreprises en matière d'assurances sociales et de conseils juridiques. Le partenariat avec WEKA nous offre la possibilité de développer nos activités avec une marque très appréciée, dont la réputation est reconnue depuis des décennies et qui partage nos objectifs de sérieux et de qualité. "

WEKA Business Media, basée à Zurich, fait partie du groupe aspire education, dont le siège se trouve à Vienne, et figure parmi les principaux prestataires de solutions d'information et de formation continue pratique pour les professionnels et les cadres. En Suisse, le groupe aspire education regroupe également la Lernwerkstatt Olten, le ZfU Zentrum für Unternehmungsführung et la Coach Akademie Schweiz.

Centre Patronal

Depuis plus de 40 ans, le Centre Patronal est une référence en droit du travail et des assurances sociales en Suisse romande et alémanique. Implantée dans le canton de Vaud, à Berne et à Zurich, l'entreprise privée de 400 collaborateurs est aux côtés des employeurs et défend les intérêts des entreprises et des associations professionnelles. Ses juristes et avocats spécialisés apportent leurs meilleurs conseils à près de 8'500 clients, grâce à une pratique quotidienne du droit du travail avec 15'000 renseignements juridiques donnés chaque année.

