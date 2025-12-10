Un nouveau chapitre mode s'ouvre en Suisse romande : le flagship Store Manor Genève modernise ses espaces Fashion et mise sur une expérience d'achat inspirante

Manor AG

Manor pose un nouveau jalon dans son offensive de modernisation à l'échelle nationale avec son flagship store de Genève. Les espaces Fashion entièrement rénovés confèrent au grand magasin une nouvelle élégance et en font l'une des adresses mode les plus inspirantes de Suisse. Les clientes et clients découvrent un environnement raffiné, un assortiment élargi avec plus de 40 nouvelles marques internationales et une expérience d'achat qui allie harmonieusement mode, lifestyle et service.

Dans le cadre de son initiative de modernisation, Manor a rénové environ 10 000 m² de surface dans les rayons femme, homme, chaussures, accessoires et lingerie de son grand magasin genevois au cours d'une phase de transformation qui a duré 10 mois. Sur deux étages, une sélection variée de plus de 40 nouvelles marques internationales a été ajoutée, se dévoilant dans un environnement soigneusement aménagé. Cette réorientation complète donne un nouvel éclat au flagship store de Genève et renforce son rôle d'adresse incontournable en matière de style dans la région.

Espaces ouverts, univers thématiques soigneusement conçus et accents visuels subtilement intégrés créent une atmosphère chaleureuse, propice à la découverte et à l'inspiration. Le nouvel agencement invite à explorer les dernières tendances, à associer les vêtements entre eux et à découvrir différents styles - un environnement où la mode devient intuitive et agréable à expérimenter.

Diversifié, élégant, actuel : un portefeuille de marques renouvelé

Manor a considérablement élargi son offre mode dans son grand magasin genevois et propose désormais, en plus de ses marques propres bien établies et à des prix attractifs, une quarantaine de marques internationales supplémentaires. Il en résulte un choix plus large et plus contemporain, qui allie des marques de créateurs internationaux, des marques casual modernes et la mode contemporaine, tant pour les femmes que pour les hommes.

Pour les femmes, des marques telles que Iro, Moose Knuckles, Pablo, Drykorn, Allsaints, Hod Paris, Suncoo Paris, From Future, Closed, Lois, Paige, Majestic Filatures Paris, Pyrenex, Boss, Momoni, Peuterey, Inès de la Fressange et Raffaello Rossi viennent s'ajouter à la gamme.

Parmi les nouvelles marques pour hommes, on retrouve Sandro, Moose Knuckles, Tiger of Sweden, PS Paul Smith, IKKS, Closed, Drykorn, Allsaints, From Future, Studio Seidensticker, G-Lab, Schott NYC, Pyrenex, Majestic Filatures Paris, Peuterey, Fursac, Hackett London, Bonheur, Figaret et Scaglione.

Cette sélection reflète les tendances ainsi que les besoins régionaux et souligne la volonté d'offrir une expertise de haut niveau en matière de mode.

En bref : les nouveaux espaces mode du flagship store Manor Genève

Manor modernise ses espaces Fashion dans 12 grands magasins

La présentation de la nouvelle offre mode suit le concept à 360 degrés propre à Manor, qui intègre tous les aspects de l'expérience d'achat : des vitrines et du design des magasins aux images numériques, en passant par la communication sur manor.ch, l'application et les réseaux sociaux.

Le nouveau concept mode de l'entreprise a été mis en oeuvre pour la première fois en 2024 dans les grands magasins Manor de Bâle et Lausanne. En 2025, Lugano, Vevey et maintenant Genève ont rejoint ce concept. Au cours des deux prochaines années suivront les grands magasins de Chavannes, Emmen, Fribourg, Winterthour, Aarau, Monthey, Zurich Letzipark, ainsi que le flagship store de Zurich en 2028. Manor rénove ainsi plus de 20 000 m² de surface et investit environ 50 millions de francs suisses dans le seul domaine de la mode afin d'améliorer l'expérience client.

D'autres grands magasins font également l'objet de rénovations ponctuelles, tant au niveau de l'attractivité de l'assortiment, du portefeuille de marques, du look & feel ou encore de la mise en scène moderne de l'offre, toujours en fonction des spécificités locales et des besoins de la clientèle.

