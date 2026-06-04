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Alternative suisse à WeTransfer: Avec "File Express", Hostpoint redéfinit le transfert de fichiers

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Rapperswil-Jona (ots)

Deux tiers de la population suisse utilisent des plateformes de partage de fichiers, mais souhaitent davantage de fonctionnalités utiles et liées à la sécurité. Avec "File Express", Hostpoint lance une plateforme moderne qui répond à tous les besoins. Un trafic de données transitant exclusivement par des serveurs suisses, une gestion complète des transferts ainsi que le chiffrement de bout en bout ne sont que quelques-unes de ces fonctionnalités.

Qu'il s'agisse de contrats, de documents professionnels ou de photos de vacances, le partage numérique de fichiers est aujourd'hui indispensable. Envoyer et recevoir des fichiers facilement et en toute sécurité n'est pas toujours simple, surtout en cas de gros volumes de données. On utilise généralement des solutions Drive basées sur le cloud ou l'envoi par pièce jointe à un e-mail. En outre, deux tiers de la population suisse utilisent déjà des plateformes de partage de fichiers, comme le montre une enquête représentative menée par l'institut d'études de marché Intervista.

La sécurité des données revêt une importance capitale. Ainsi, près de 80% des personnes interrogées jugent important que les données soient stockées en Suisse lors de l'utilisation de services de transfert de fichiers. Et plus de 70% souhaitent disposer de services offrant une meilleure vue d'ensemble des transferts et davantage d'options de gestion.

Partage de fichiers simple et sécurisé, la qualité Hostpoint en plus

Avec "File Express" (https://www.file-express.com/fr/), Hostpoint propose désormais une plateforme de transfert de données sécurisée et entièrement hébergée en Suisse. L'étendue des fonctionnalités établit de nouvelles références: sans inscription et gratuitement, les utilisateurs peuvent commencer à envoyer des fichiers de toutes sortes. Les utilisateurs enregistrés bénéficient de fonctionnalités supplémentaires comme la gestion complète des transferts, la protection par mot de passe et la demande de fichiers. Cette dernière fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous devez par exemple demander des documents ou des dossiers. Il existe également des options d'abonnement payantes offrant un espace de stockage supplémentaire ainsi que d'autres fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, comme le chiffrement de bout en bout ou le géoblocage.

Pour les entreprises comme pour les particuliers

Outre l'échange de données privées, la sécurité des transferts de fichiers est également d'une importance capitale pour les entreprises. Ainsi, les cabinets d'architectes, les spécialistes travaillant dans le domaine de la photo et du cinéma, les agences, les éditeurs de logiciels ou les cabinets d'avocats ont besoin de pouvoir transmettre facilement et en toute sécurité des fichiers volumineux et des quantités importantes de données à leurs destinataires. Avec File Express, ils bénéficient d'une solution hébergée exclusivement en Suisse, qui simplifie la gestion des transferts tout en offrant une traçabilité complète et une sécurité élevée des données.

Une solution éprouvée portée à un niveau supérieur

File Express repose sur une solution logicielle existante et éprouvée développée par Swiss Cyber Gate, une filiale de Hostpoint. Grâce à l'expertise et à l'expérience de Hostpoint, l'application existante a été transformée pour devenir une toute nouvelle application Web dotée de nombreuses fonctions supplémentaires et d'une interface utilisateur conviviale et ultramoderne. Comme pour tous ses produits, Hostpoint attache une importance particulière à la convivialité, à la sécurité, aux performances et à une assistance de premier ordre pour File Express.

Yvan Knapp, Chief Strategy Officer et Head of Product chez Hostpoint, est enthousiasmé par cette nouvelle offre: "Avec File Express, nous enrichissons notre portefeuille avec une solution qui fait référence. Nous proposons ainsi non seulement la solution de transfert de fichiers la plus moderne, la plus sûre et la plus complète en matière de fonctionnalités, mais aussi une expérience qui ne manquera pas de séduire. Entièrement suisse, mais destinée au monde entier!"

Remarque à l'attention des rédactions:

Un dossier de presse complet est disponible en téléchargement à l'adresse hostpoint.ch/fr/fe-media.

Hostpoint - premier fournisseur suisse de cloud pour l'hébergement, les domaines et les e-mails

Fort de 25 années d'expérience, Hostpoint est le plus grand fournisseur d'hébergement Web et le principal registraire de domaines en Suisse. Hostpoint propose des solutions simples et efficaces de source unique - pour les domaines, les sites Web, les boutiques en ligne et la messagerie électronique. En tant que bureau d'enregistrement de domaines accrédité par l'ICANN, Hostpoint administre plus de 1,3 million de noms de domaines. Avec son infrastructure de pointe et ses serveurs situés en Suisse, Hostpoint garantit quotidiennement un fonctionnement stable de quelque 340 000 sites web suisses et de 800 000 comptes e-mail. La meilleure assistance du secteur fournit un service client gratuit, 7 jours sur 7, personnalisé, compétent et efficace en quatre langues. L'entreprise, gérée à 100% par ses propriétaires, siège à Rapperswil-Jona SG et emploie environ 130 personnes.

Swiss Cyber Gate AG dispose d'une longue expertise dans le transfert de données sécurisé et traçable. Elle propose des solutions performantes destinées aux entreprises ayant des exigences élevées en matière de sécurité, de conformité et de traitement des données en Suisse. Parmi sa clientèle de renom figurent notamment Partners Group, Helsana et InfoGuard. L'entreprise a été fondée en 2015 et appartient entièrement à Hostpoint depuis 2022.