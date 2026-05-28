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Optimisation des sites SSR: vente de la tour RTS à Genève

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Berne (ots)

Communication ad hoc conformément à l'art. 53 RC

La vente de la tour RTS a été conclue aujourd'hui à Genève. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le site historique. La SSR, vendeuse et future locataire principale, et la Fondation Hans-Wilsdorf, acheteuse, permettent la création d'un lieu de convergence entre les médias privés et publics, la recherche et les initiatives citoyennes. L'impulsion est venue de l'Etat de Genève, propriétaire du terrain. Les parties se sont entendues sur un prix de vente de 150 millions.

Avec le projet "Enavant SRG SSR", la SSR est engagée dans un processus de transformation en profondeur. Elle met tout en oeuvre pour faire avancer ce projet; au cours des trois prochaines années, elle adaptera ses structures, affinera son offre et renforcera sa présence numérique. De plus, la SSR doit réaliser des mesures d'économie drastiques d'ici 2029,

notamment parce que le Conseil fédéral a décidé de réduire la redevance média. Afin de protéger au mieux le programme et le personnel, et parce que la transformation numérique permet de repenser les processus de production et de travail, elle vise également des économies au niveau des bâtiments et des infrastructures. Grâce à une stratégie immobilière cohérente, elle optimise ses sites, réduit ses surfaces et diminue ainsi ses coûts.

La RTS conserve son ancrage à Genève

Dans ce contexte, la RTS a déjà remplacé la maison de la radio de Lausanne (La Sallaz) par un site de production moderne situé sur le campus de l'EPFL à Ecublens et qui s'aligne sur les processus de production multimédia et sur l'évolution des attentes du public. Le week-end des 30 et 31 mai, le public aura l'occasion de découvrir ce nouveau lieu (voir communiqué), dont la mise en exploitation se fait progressivement. Conformément à la stratégie immobilière de la SSR, le site de Lausanne-Ecublens a été entièrement financé par la vente d'anciens bâtiments. La vente de la tour à Genève n'y est donc pas liée.

La RTS maintient sa présence à Genève en tant que locataire de la tour. Sur ce site, elle investit dans un nouveau centre de production vidéo, où la transformation numérique se poursuivra. C'est pourquoi les équipes de Genève continueront de travailler comme avant, à l'exception des rédactions Actualité et Sport, qui déménagent à Ecublens.

Une vision pour la tour

La vente de l'immeuble a été conclue entre la SSR et la Fondation Hans Wilsdorf, sous l'impulsion de l'Etat de Genève. L'objectif est de faire de ce bâtiment emblématique un carrefour vivant au service de la démocratie. La tour se veut un laboratoire d'idées et de nouvelles méthodes, où des thèmes tels que la transformation numérique, la qualité de l'information, mais aussi la question de la cohésion sociétale seront approfondis. En tant que locataire principale, aux côtés d'autres médias tels que Le Temps, Heidi.news et le groupe de réflexion Prospera, la RTS joue un rôle essentiel dans cette vision.

La vente a été officialisée aujourd'hui par la signature des parties. Le prix de vente s'élève à 150 millions de francs, dont environ 100 millions seront inscrits en tant que bénéfice comptable dans l'exercice en cours. Ces recettes permettront à la SSR de couvrir les coûts de restructuration auxquels l'entreprise devra faire face dans les années à venir. Elles pourront cependant aussi être utilisées pour des investissements futurs ou pour le remboursement de capitaux étrangers.

La gestion de l'immeuble sera confiée à la fondation "FOCUS, Fondation La Tour en Communs", une fondation suisse de droit privé spécialement créée à cet effet par la Fondation Hans Wilsdorf. L'Etat de Genève est propriétaire du terrain et accorde à la propriétaire de l'immeuble un droit de superficie gratuit.

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"FOCUS, Fondation La Tour en Communs"

La Fondation La Tour en Communs crée à Genève un espace vivant dédié à l'information de qualité et à l'innovation de sa diffusion, oeuvrant pour l'intégrité démocratique. Elle a ainsi pour but de mettre à disposition d'entités principalement d'utilité publique actives dans les domaines de l'information, de la création de contenu et de la recherche, des locaux spécifiques et des espaces communs destinés à leurs activités de production, de diffusion, de réflexion et d'administration. Elle vise à faire de Genève une référence internationale du

nouveau contrat social, face aux défis de la numérisation, de la désinformation et du vivre-ensemble. Elle promeut une information de qualité comme bien commun et la réinvention des espaces publics au service des citoyennes et citoyens. La Fondation peut entreprendre toute activité ou opération en lien direct ou indirect avec son but, notamment l'organisation d'événements, le soutien à des projets de recherche ou médiatiques. Elle ne poursuit aucun but lucratif et ne présente aucun caractère politique ou confessionnel.

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