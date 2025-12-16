localsearch

Classement des réseaux sociaux: Instagram arrive clairement en tête pour la recherche de PME

L'étude "PME Digital Pulse 2025" de localsearch et de la Haute école de Lucerne (HSLU) révèle que les réseaux sociaux sont utilisés de manière ciblée pour la recherche de services proposés par les PME. Sur l'ensemble de la population, Instagram figure clairement en tête du classement des plateformes de recherche de PME les plus populaires, suivi par Facebook et LinkedIn. Cependant, TikTok évince LinkedIn du podium chez les moins de 30 ans.

Instagram domine sans équivoque : 77% des utilisatrices et utilisateurs de réseaux sociaux recherchent des services proposés par les PME sur Instagram. Facebook arrive derrière avec 49%, et LinkedIn occupe la troisième place avec 28%.

Fossé entre les générations: près d'une personne de moins de 30 ans sur trois (29%) commence sa recherche de PME sur les réseaux sociaux, soit plus du double de la moyenne (13%). Ce résultat chute à 5% chez les 60 ans et plus. Il y a donc une différence selon les générations: plus une personne est jeune, plus elle recherche d'abord des services proposés par les PME sur les réseaux sociaux.

Les jeunes hissent TikTok sur le podium: parmi les 18-29 ans qui recourent aux réseaux sociaux pour rechercher des PME, près d'une personne sur quatre (24%) utilise TikTok. Chez les moins de 30 ans, la plateforme occupe ainsi la troisième place, juste derrière Instagram (88%) et Facebook (26%). En moyenne, dans l'ensemble de la population, TikTok se situe nettement en dessous, à 15%.

Les femmes et les Tessinois sont en tête: les femmes (16%) utilisent plus souvent les réseaux sociaux que les hommes (10%) pour rechercher des PME, et les Tessinois (19%) y ont plus souvent recours que les Romands (15%) et les Suisses alémaniques (12%).

L'étude "PME Digital Pulse 2025" montre sans équivoque que les réseaux sociaux ne servent pas seulement pour s'inspirer et se divertir: ils sont aussi utilisés de manière ciblée comme moteur de recherche pour des services proposés par les PME suisses. "Les PME qui ne sont ni présentes ni actives sur les réseaux sociaux passent à côté d'une précieuse visibilité, et donc d'un potentiel numérique sur le marché. Un monde dans lequel elles risquent ainsi de perdre en compétitivité", selon la conclusion que Stefano Santinelli, CEO de localsearch, tire de cette étude.

Chez les moins de 30 ans, l'utilisation des réseaux sociaux est plus de deux fois plus élevée que la moyenne

Comme le montre l'étude "PME Digital Pulse 2025", les informations numériques sur les services proposés par les PME sont importantes pour la majorité de la population (82%). Ce besoin est particulièrement prononcé chez les 30-44 ans: dans cette tranche d'âge, 91% des personnes souhaitent pouvoir se renseigner sur les PME par voie numérique. Cet intérêt est également élevé chez les 18-29 ans (86%) et les 45-59 ans (80%). Même parmi les 60-79 ans, 70% considèrent comme au moins importantes les informations numériques sur les PME.

Lorsque les Suisses recherchent une PME, sans connaître déjà un prestataire, huit personnes sur dix (80%) utilisent d'abord un moteur de recherche tel que Google. Seuls 13% des personnes interrogées recourent aux réseaux sociaux comme premier point de contact dans leur recherche de services proposés par les PME (voir figure 1).

Les réseaux sociaux sont-ils dépassés en tant que moteur de recherche de PME? Ce n'est pas l'avis de Stefano Santinelli, CEO de localsearch, qui souligne une nette différence selon les générations: "Les jeunes évoluent naturellement sur les réseaux sociaux, ce qui a une influence sur leur comportement de recherche." Il s'avère que chez les 18-29 ans, 29% s'appuient sur les réseaux sociaux lors de la première recherche d'une PME, soit plus du double de l'ensemble de la population. Même chez les 30-44 ans, cette proportion reste supérieure à la moyenne (15%). Ce n'est que lorsque l'âge augmente que l'utilisation diminue sensiblement, passant à 8% chez les 45-59 ans et à 5% chez les 60-79 ans (voir figure 2).

Le comportement varie selon les sexes: lors de la recherche de PME, les femmes (16%) ont plus souvent recours aux réseaux sociaux que les hommes (10%). Des différences régionales sont également perceptibles: au Tessin, 19% des personnes interrogées utilisent les réseaux sociaux dans ce but, soit plus qu'en Suisse romande (15%) et qu'en Suisse alémanique (12%).

Classement des réseaux sociaux: Instagram supplante nettement Facebook et les autres

Instagram arrive clairement en tête pour la recherche de services proposés par les PME sur les réseaux sociaux: 77% des utilisatrices et utilisateurs de réseaux sociaux recourent à cette plateforme dans cette optique. Comme indiqué sur la figure 3, on retrouve, loin derrière, Facebook (49%), LinkedIn (28%), YouTube (23%), TikTok (15%), Pinterest (8%), X (5%) et Snapchat (2%).

Ces chiffres coïncident avec l'étude sur l'utilisation des médias "IGEM-Digimonitor 2025", qui désigne Instagram comme la plateforme de réseaux sociaux la plus utilisée, toutes tranches d'âge confondues. "PME Digital Pulse 2025" le confirme par ailleurs, dans le contexte spécifique de la recherche de services proposés par les PME suisses.

La prédominance d'Instagram est encore plus marquée chez les utilisatrices et utilisateurs de réseaux sociaux âgés de 18 à 29 ans: parmi eux, 88% ont recours à la plateforme pour rechercher des services proposés par les PME (voir figure 4). Facebook arrive en deuxième position avec un écart conséquent (26%), suivi de près par TikTok à la troisième place (24%). Par rapport à l'ensemble de la population, où TikTok n'occupe que la cinquième place, il s'avère donc que la plateforme séduit nettement plus les jeunes adultes. Les personnes de plus de 30 ans (tranches d'âge 30-44, 45-59 et 60-79 ans) recherchent bien plus souvent des PME sur Facebook (60%) que les 18-29 ans (26%).

À propos du leader Instagram: même chez les 44-59 ans, plus de 70% utilisent toujours la plateforme pour rechercher des services de PME. Toutes tranches d'âge confondues, les femmes (82%) recourent à Instagram nettement plus souvent que les hommes (70%). Il en va de même pour Pinterest, qui a tendance à être davantage utilisé par les femmes (11%) que par les hommes (4%) pour la recherche de PME.

Pour les autres plateformes de réseaux sociaux, la comparaison selon les âges montre une situation inverse. Les hommes utilisent plus souvent les différentes plateformes que les femmes pour rechercher des services proposés par les PME: c'est particulièrement significatif pour LinkedIn (38% des hommes contre 22% des femmes), YouTube (31% contre 18%) et X (10% contre 2%). L'utilisation de Facebook a également tendance à être plus élevée chez les hommes que chez les femmes (58% contre 45%).

Réseaux sociaux: au-delà d'un simple canal de recherche, ils permettent aussi de garder le contact

Les réseaux sociaux ne sont pas seulement pertinents pour la recherche de services proposés par les PME. Selon l'étude "PME Digital Pulse 2025", ils gagnent aussi en importance en tant que canal permettant d'entretenir numériquement les contacts. Pour 65% des personnes interrogées, il est important que les PME proposent des possibilités numériques de suivi des contacts. Même chez les plus de 60 ans, ce chiffre atteint 62%. Outre les canaux classiques tels que les e-mails et les SMS, les réseaux sociaux sont également appréciés comme moyen de fidéliser la clientèle: 13% des personnes interrogées souhaitent une utilisation ciblée des réseaux sociaux pour rester en contact avec une PME.

"Le fait que les réseaux sociaux ne servent pas seulement pour s'inspirer et se divertir, mais aussi pour faire des recherches, indique sans équivoque que les PME devraient intégrer les réseaux sociaux dans leur mix de communication et de marketing, notamment car ils sont importants pour le suivi numérique des contacts", explique Stefano Santinelli, CEO de localsearch.

La nouvelle version du produit digitalONE de localsearch permet encore plus facilement aux PME d'être présentes sur les réseaux sociaux, de publier des posts professionnels sur Instagram, Facebook, etc. et de réagir rapidement et avec compétence aux évaluations et commentaires des clients.

