Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Cessez-le-feu

Caritas augmente son aide à Gaza, malgré des conditions difficiles

Lucerne (ots)

Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est un premier pas vers l'amélioration des conditions de vie de la population. Les partenaires locaux de Caritas Suisse peuvent à nouveau fournir davantage de biens humanitaires. Caritas augmente donc son aide d'urgence de 150'000 francs supplémentaires.

Après des mois de restrictions massives de l'aide humanitaire, les partenaires locaux de Caritas Suisse ont pu à nouveau acheminer des camions de biens de première nécessité dans la bande de Gaza. Quelque 10'000 paquets d'aliments pour bébés ont été notamment distribués.

Ce soutien est urgent, car malgré le cessez-le-feu, la situation humanitaire reste extrêmement tendue : les bébés et les enfants souffrent de malnutrition, les abris d'urgence sont surpeuplés et les conditions d'hygiène sont précaires. Les infrastructures sont en grande partie détruites, l'approvisionnement en électricité et en eau n'est assuré que de manière sporadique et les moyens de subsistance sont anéantis.

" Le cessez-le-feu apporte de l'espoir, mais une solution stable semble encore lointaine ", déclare Peter Lack, directeur de Caritas Suisse. " Ce qu'il faut maintenant, ce sont des livraisons d'aide continues et sans restriction, et ce pendant plusieurs mois. " Actuellement, l'accès reste limité : " Nos partenaires rapportent que les transports restent difficiles à cause des routes détruites, des décombres et des contrôles militaires. "

Les organisations partenaires de Caritas Suisse sont prêtes à élargir encore leur aide. Leurs entrepôts en Égypte et en Jordanie sont remplis et des capacités supplémentaires sont créées dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, nos partenaires poursuivent leur soutien actuel, notamment l'aide en espèces pour que les gens puissent se procurer le strict nécessaire sur place, ou l'approvisionnement en eau, en nourriture et en tentes. Les blessés et les malades sont en outre soignés dans cinq centres de soins.

Caritas augmente son aide, le Conseil fédéral doit suivre

Caritas Suisse lance un appel aux dons pour maintenir et développer l'aide sur place. Après deux ans d'une guerre cruelle, la communauté internationale - et la Suisse - ont le devoir humanitaire de soutenir rapidement et efficacement les habitants de la bande de Gaza. En plus des mesures de soutien mises en place depuis deux ans, Caritas Suisse augmente maintenant son aide d'urgence de 150'000 francs supplémentaires. Parallèlement, elle prépare les prochaines étapes afin de pouvoir continuer à fournir une aide humanitaire à moyen et long terme.

Caritas demande également au Conseil fédéral d'assumer ses responsabilités et de renforcer considérablement l'aide humanitaire à la population civile. Après les contributions déjà accordées en septembre 2024 et en mai 2025, la Suisse doit rapidement débloquer 10 millions de francs supplémentaires.