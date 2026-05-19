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La SSR et l'ASF prolongent leur partenariat

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Berne/Zurich (ots)

La SSR et l'ASF prolongent leur partenariat fructueux portant sur les droits de diffusion en direct et les temps forts des principales compétitions nationales et internationales. L'accent est mis sur le football féminin suisse, avec la Women's Super League et l'équipe nationale A, ainsi que sur la Coupe de Suisse masculine. Grâce à un accord conclu entre l'UER - dont fait partie la SSR - et la FIFA, la Coupe du monde féminine 2027 sera également diffusée sur les chaînes et canaux de la SSR.

En prolongeant leur contrat, la SSR et l'Association suisse de football (ASF) réaffirment leur engagement commun en faveur du développement durable du football féminin. La Super League féminine et la Coupe féminine ont toutes deux considérablement gagné en visibilité ces dernières années, notamment grâce à la couverture médiatique régulière assurée par la SSR. La RSI, la RTS et SRF poursuivent cette couverture complète avec des transmissions en direct régulières, de l'information et des temps forts. Les équipes nationales féminines ont elles aussi contribué à l'essor du football féminin suisse ces dernières années.

Grâce à la prolongation du contrat avec l'ASF, les matches à domicile de l'équipe nationale féminine A ainsi que ceux d'autres équipes nationales féminines et masculines, y compris les moins de 21 ans, continueront de faire partie de la vaste couverture footballistique de la SSR. Un accord conclu entre l'Union européenne de radio-télévision (UER) et la Fédération internationale de football (FIFA) permet en outre à la SSR, en tant que membre de l'UER, d'assurer une couverture complète de la Coupe du monde 2027 au Brésil.

"Un signal fort adressé à notre public"

Grâce à la prolongation du contrat avec l'ASF, la Coupe de Suisse masculine continuera elle aussi d'être suivie dès le premier tour sur les chaînes et les plateformes de la SSR, avec une couverture complète en direct et des temps forts. "La prolongation du contrat avec l'ASF souligne l'engagement à long terme de la SSR en faveur du football suisse, en particulier le football féminin. Le football national et international en Suisse, tant féminin que masculin, reste un élément essentiel de notre vaste offre sportive. C'est un signal fort envoyé à notre public", déclare Roland Mägerle, responsable Sport SRF et Business Unit Sport SSR. Avec cette prolongation de contrat, la SSR complète son offre consacrée au football suisse pour les années à venir.

Elle détient les droits de transmission de la Super League et de l'équipe nationale masculine A grâce à des accords conclus respectivement avec la Swiss Football League (SFL) et l'UEFA.