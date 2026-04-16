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Soutien-clé du cinéma Suisse, la SSR sera présente avec 14 coproductions au festival Visions du Réel

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Berne (ots)

La 57e édition du festival de films documentaires Visions du Réel se tiendra du 17 au 26 avril prochain à Nyon. La SSR sera représentée avec plusieurs coproductions et Play Suisse proposera une collection spéciale dédiée à l'événement. Le service public s'engage depuis 1995 en tant que partenaire média du festival.

Visions du Réel, l'un des festivals internationaux de films documentaires les plus renommés, présente depuis plus de 50 ans des oeuvres audacieuses et uniques. La SSR soutient le festival depuis 1995 en tant que partenaire média : c'est elle qui décerne le très convoité "Prix de la compétition nationale". Le film lauréat est traditionnellement repris l'année suivante dans la collection que consacre à l'événement la plateforme de streaming du service public, Play Suisse. Cette collaboration étroite et de longue date souligne l'importance de ce partenariat: "La SSR est un partenaire indispensable pour le cinéma documentaire en général et pour Visions du Réel en particulier", déclare Emilie Bujès, directrice artistique du festival.

Cette année, le public pourra découvrir 14 coproductions SSR. Plusieurs temps forts sont attendus: Dentro, d'Elsa Amiel, et Heat, de Jacqueline Zünd, fêteront tous deux leur première mondiale dans le cadre de la compétition internationale. L'Oligarque et le marchand d'art sera quant à lui présenté en première suisse. Cette coproduction SSR (via la RTS) en trois parties porte sur la guerre acharnée entre un marchand d'art suisse et un oligarque russe. A souligner également, While the Green Grass Grows: A Diary in Seven Parts, de Peter Mettler, de même que Tristan Forever, de Tobias Nölle.

Evénements organisés dans le cadre du festival

La traditionnelle soirée SSR/Arte se tiendra à Nyon le 21 avril sous le signe de la longue collaboration qui unit les deux diffuseurs. Depuis 1995, la SSR et Arte ont réalisé de nombreuses coproductions dans les domaines de la fiction, du documentaire et de la musique : ces coproductions ont rencontré un large écho à l'international. Grâce à un fonds financé conjointement tous les ans, des projets ambitieux ont pu être réalisés ces dix dernières années.

La soirée RTS dédiée à la promotion de la création documentaire en Suisse romande se déroulera quant à elle le 23 avril. A cette occasion, le Prix RTS de soutien à la création documentaire, doté de CHF 10 000, sera remis à un projet de documentaire romand.

Collection spéciale sur Play Suisse

Le 9 avril, Play Suisse proposera une collection spéciale consacrée à Visions du Réel. Les cinéphiles pourront découvrir douze documentaires au total, parmi lesquels l'incontournable Les Vies d'Andrès. Le film, qui a remporté en 2025 le Prix de la compétition nationale décerné par la SSR, raconte l'histoire d'une petite entreprise de transport, de ses chauffeurs routiers et de leur quête du profit. Parmi les autres pièces phares de cette collection spéciale, on trouve The Landscape and the Fury, Nuit obscure et While the Green Grass Grows.