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La culture est un élément central de l'offre de la SSR

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Berne (ots)

La SSR a commandé pour la première fois une analyse systématique des prestations culturelles de son offre éditoriale. Les contenus issus de la télévision, de fichiers audio/podcasts, d'articles en ligne et des médias sociaux ont ainsi été passés au crible. Les résultats montrent que la culture occupe une place importante dans les programmes de toutes les unités régionales et bénéficie d'une large couverture dans tous les types de médias.

La SSR a commandé une analyse systématique de son offre éditoriale avec, pour la première fois, la culture en ligne de mire. L'étude de l'Institut Mileva à Toffen (BE) repose sur une analyse de contenus standardisée de 4890 contributions rédactionnelles issues de la télévision, de la radio/des podcasts, d'articles en ligne et des médias sociaux. Elle a porté sur une semaine fictive, c'est-à-dire constituée de manière aléatoire, de l'année 2025. Les résultats concernant les contributions culturelles dans l'offre rédactionnelle sont désormais disponibles.

D'après l'étude intitulée "Entre yodel, jazz et littérature jeunesse", 28,1 % des contributions rédactionnelles analysées sur l'ensemble des canaux de la SSR ont un lien avec la culture. La culture est particulièrement bien représentée à la télévision (36,6 %) ainsi que dans le domaine de l'audio et des podcasts (32,0 %). Ce pourcentage est en revanche plus faible en ce qui concerne les offres numériques (online: 11,1 %, médias sociaux: 15,0 %). Dans les médias sociaux, cependant, les contenus culturels sont plus souvent diffusés sous forme de vidéos (51,4 % contre 29,3 % pour les autres contenus). La culture est ainsi mise en avant sur ces plateformes dans des formats qui attirent particulièrement l'attention.

Si l'on tient compte de l'ampleur de ces contributions, l'importance de la mission culturelle de la SSR apparaît encore plus clairement: dans le domaine de l'audio et des podcasts, les contenus culturels représentent plus de la moitié du temps d'antenne total consacré aux émissions rédactionnelles non fictionnelles (51,5 %).

La SSR couvre un large éventail de thèmes

L'étude aborde un large éventail de thèmes culturels. La SSR consacre une place particulièrement importante aux traditions (14,2 %), à la musique populaire (11,8 %), au cinéma (10,9 %) et à la musique classique (10,2 %). Parallèlement, des formes d'expression culturelle moins connues sont aussi régulièrement abordées: c'est à la télévision que l'on observe la plus grande diversité thématique, tandis que la radio se concentre davantage sur la musique.

Une conclusion essentielle concerne le rôle de la SSR en tant qu'acteur dans le domaine culturel: avec un résultat de 40,8 %, les événements produits ou coproduits par la SSR représentent la plus grande part de la couverture médiatique culturelle. La SSR n'intervient donc pas seulement en tant que diffuseur, mais aussi en tant que producteur de contenus du genre. A cela s'ajoutent la couverture des événements culturels qu'elle ne produit pas (36,6 %) ainsi que les critiques de livres ou de films et les portraits (22,6 %).

Un ancrage régional et une vision au-delà des frontières nationales

La couverture culturelle de la SSR est profondément ancrée dans les régions linguistiques: la majorité des contenus concerne la Suisse alémanique pour SRF (57,1 %), la Suisse romande pour la RTS (58,4 %), la Suisse italophone pour la RSI (50,1 %) et la Suisse romanche pour RTR (78,6 %) - avec, selon l'unité régionale, une attention particulière accordée aux pays de même langue. Parallèlement, la SSR couvre également l'actualité culturelle internationale, en particulier celle des pays voisins.

Grande visibilité des acteur.trices du monde culturel

Dans plus des trois quarts des contenus culturels, ce sont des acteur.trices culturel.les concret.ètes - qu'il s'agisse d'individus, de groupes, d'institutions ou d'associations - qui sont mis en avant. La couverture média est fortement centrée sur les personnes: 85,2 % des protagonistes sont des professionnel.les actif.ves du secteur culturel, les 14,8 % restants étant des acteurs institutionnels. Dans le même temps, les résultats révèlent un potentiel d'amélioration en matière de répartition entre les sexes, les femmes ne représentant qu'un peu moins du tiers des interventions.

Dans l'ensemble, les résultats confirment que la SSR accomplit son mandat légal: conformément à la loi sur la radio et la télévision ainsi qu'à la Concession, l'entreprise média contribue, par son offre, à la diversité culturelle, à la promotion de l'identité suisse et aux échanges culturels à l'intérieur du pays. L'étude fournit pour la première fois une base complète, comparable et fondée sur des données permettant de mettre en évidence ces prestations et de les développer.

L'étude complète est disponible à l'adresse suivante: Bericht_SRG_Kulturleistung.pdf (en allemand)