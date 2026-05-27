SRG SSR

Intelligence artificielle, questions bien réelles

Berne (ots)

L'intelligence artificielle évolue actuellement à un rythme effréné et transforme de plus en plus les processus de travail, la communication et l'accès à l'information. Dans le même temps, cette technologie soulève de nouvelles questions d'ordre social, éthique et technologique. Play Suisse se penche sur ce sujet aux multiples facettes à travers une collection spéciale de 16 films, disponible en streaming à partir du 28 mai 2026, qui met en lumière différentes perspectives sur l'IA et ses effets.

Internet a marqué le début de la révolution numérique, les réseaux sociaux ont profondément transformé notre façon de communiquer, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au coeur de la prochaine grande révolution technologique. L'IA est actuellement présente dans les moteurs de recherche, les logiciels de traduction et de transcription, les générateurs d'images et de vidéos, les assistants vocaux, les véhicules autonomes ou encore les recommandations personnalisées sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Par ailleurs, elle s'impose de plus en plus dans des domaines tels que la médecine, la recherche, l'éducation, la sécurité ou la production audiovisuelle.

L'intelligence artificielle est également d'une grande importance pour la SSR

En tant qu'entreprise média, la SSR s'intéresse elle aussi de près aux opportunités et aux défis liés à l'IA et utilise d'ores et déjà des outils adaptés dans divers domaines, notamment pour la transcription automatique, l'analyse de contenus ou un traitement plus efficace des fichiers audio et vidéo. Toujours en observant un grand principe: l'intelligence artificielle doit servir à renforcer la qualité journalistique, et non à la remplacer. La transparence, des règles claires et la responsabilité de l'humain restent des conditions essentielles à l'utilisation de l'IA.

Compte tenu des évolutions fulgurantes dans le domaine de l'IA et de son importance croissante pour la branche des médias, l'association Schweizer Medien (VSM) a élaboré, en collaboration avec des associations partenaires et des entreprises média, dont la SSR, un code de conduite en matière d'IA qui a été présenté début mai lors du Swiss Media Forum. Ce document établit des principes communs pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le journalisme suisse.

Des véhicules autonomes à la protection des espèces animales menacées

Dans ce contexte, Play Suisse, la plateforme de streaming de la SSR, propose une collection spéciale consacrée à l'IA, qui met en lumière différentes perspectives sur les opportunités, les risques et les répercussions sociales de cette technologie. Les cinéphiles et les personnes passionnées par ce thème peuvent se réjouir: au total, 16 films et documentaires les attendent.

Parmi les temps forts de la collection figure notamment le documentaire "Elon Musk Unveiled - The Tesla Experiment", qui jette un regard critique dans les coulisses de la course de Tesla vers la conduite autonome. D'ancien.nes employé.es, des lanceur.ses d'alerte et des personnes concernées offrent un témoignage sur les problèmes cachés et les risques liés à une course technologique où innovation et responsabilité ne vont pas toujours de pair. "Made to Measure" examine, à travers une expérience, comment les plateformes exploitent nos données et comment la publicité personnalisée ainsi que les recommandations des algorithmes influencent notre comportement dans le monde numérique.

Le reportage RTS intitulé "L'IA, mon confident mortel" met quant à lui en lumière les aspects négatifs des chatbots basés sur l'IA et s'interroge sur les risques psychologiques qui peuvent naître si l'intelligence artificielle devient de plus en plus une figure de référence au plan émotionnel. A l'opposé, "Artenschutz 2.0", une émission de SRF Einstein, offre un tout autre point de vue: ce film montre comment des chercheur.ses du monde entier utilisent l'intelligence artificielle et les technologies modernes pour protéger les espèces animales menacées et trouver de nouvelles manières de les préserver.