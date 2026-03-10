Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera

Semaine nationale d'action pour les enfants de parents avec une addiction : mieux accompagner les parents

Lausanne (ots)

En Suisse, quelque 100 000 enfants vivent avec un parent qui a une consommation problématique d'alcool ou d'une autre substance. Cette situation est rendue visible par la Semaine nationale d'action annuelle coordonnée par Addiction Suisse qui se déroule du 16 au 22 mars.Plus de 37 actions organisées par des institutions locales auront lieu dans 15 cantons. Cette année, l'accent sera également mis sur le soutien aux parents. La nouvelle page internet " Parentalité en situation d'addiction ", en particulier, propose des informations aux professionnel-le-s qui complètent les conseils et les pistes destinés aux parents mêmes, touchés par une addiction.

Dans bien des cas, les enfants de parents avec une addiction vivent dans des conditions extrêmement pesantes qui peuvent même les mettre en danger. Confrontés à la peur, la honte, la culpabilité et l'insécurité, ils portent trop souvent ce fardeau seuls, car ils ne veulent pas dire du mal de leurs parents. Les enfants concernés ne se font pas remarquer et il est rare qu'ils révèlent les difficultés qu'ils connaissent à la maison. Dans ce type de situation, pourtant, la libération de la parole est essentielle pour que les enfants puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin.

" L'enfant doit être protégé. S'il se confie à vous, considérez que c'est un cadeau et non un fardeau. (...) Reconnaissez la souffrance d'un enfant, une supplique, un signe non verbal. Soyez à l'écoute. Réfléchissez à ce que vous avez perçu, quitte à ce que ce ne soit qu'une fausse alerte. "

Marc (nom d'emprunt) a grandi avec des parents concernés par une addiction

La Semaine nationale d'action pour les enfants de parents avec une addiction, qui se déroule pour la huitième fois, vise à briser le silence. De nombreuses organisations proposent des actions de sensibilisation et quelques adultes témoignent en racontant leur enfance avec un parent concerné par une addiction. L'objectif ? Encourager la population à ouvrir l'oeil pour que les enfants concernés reçoivent l'aide dont ils ont besoin. La brochure " Que peut faire l'entourage ? " montre comment amorcer le dialogue avec les parents et les enfants et comment être présent·e pour ces derniers. Elle indique également les autorités à contacter en cas d'urgence.

Ouvrir l'oeil et tendre la main - aussi aux parents concernés

Parallèlement aux nombreuses activités, le site internet du Programme national PAPA BOIT. MAMAN BOIT. propose diverses informations pour approfondir la problématique des enfants de parents avec une addiction et connaître les aides à disposition. On y trouve également du matériel d'information, comme des brochures pour les milieux professionnels, les personnes concernées et leur entourage.

Nouveauté cette année, la page internet " Parentalité en situation d'addiction " s'adresse aux professionnel-le-s. Elle leur transmet les compétences nécessaires pour aborder la situation lors de contacts avec les parents : Quelle est la dynamique familiale ? À quelles difficultés les parents et les enfants se heurtent-ils ? Quelles sont les solutions envisageables pour que toute la famille aille mieux ?

Cette page internet complète les informations existantes destinées à accompagner les pères et mères concerné-e-s (et leurs partenaires) dans leurs réflexions sur leur rôle éducatif. Il est important que les parents sachent comment parler de la situation avec leurs enfants et les soutenir malgré les difficultés, mais aussi ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes et où trouver de l'aide. En effet, les parents en situation d'addiction ont souvent peur de demander de l'aide par crainte qu'on leur retire leurs enfants. Il faut toutefois savoir que le retrait de la garde est la dernière mesure mise en place par les autorités et reste rare. En général, on cherche des solutions à mettre en place au sein de la famille. Toutes ces informations donnent aussi à l'entourage de précieuses pistes pour engager le dialogue et apporter un soutien, ce qui est finalement bénéfique pour toute la famille.

Une action au niveau local, national et international

La Semaine nationale d'action s'inscrit dans un mouvement international. Des pays comme l'Allemagne, la Finlande, la Slovénie, les États-Unis, la Corée du Sud et l'Inde organisent depuis plusieurs années, pour certains d'entre eux, une semaine d'action. En Suisse, plus de 37 actions de sensibilisation sont proposées par des organisations dans 15 cantons et en ligne. La liste non exhaustive (état 02.03.2026) des institutions et des activités est disponible ici. Les organisations régionales font également volontiers part de leurs expériences aux médias et des personnes concernées proposent leurs témoignages.

Par ailleurs, la Semaine nationale d'action est soutenue par différentes personnalités, dont l'animateur de radio et de télévision Jean-Marc Richard, l'humoriste Bruno Péki et la psychologue Daniela Danis, pour la Suisse romande.

Vous trouverez de plus amples informations sur la thématique et des témoignages de personnes concernées sur le site internet : www.enfants-parents-addiction.ch