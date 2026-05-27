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La rivoluzione dell'intelligenza artificiale

Berna (ots)

L'intelligenza artificiale (IA) evolve a un ritmo sostenuto e trasforma sempre più processi lavorativi, comunicazione e accesso alle informazioni. Al contempo, solleva interrogativi profondi sul piano sociale, etico e tecnologico. Play Suisse affronta questo tema dalle molteplici sfaccettature con una collezione speciale composta da 16 film, disponibile in streaming a partire dal 28 maggio 2026, esplorando prospettive diverse e ripercussioni concrete.

Dopo la rivoluzione digitale avviata da Internet e la trasformazione della comunicazione operata dai social media, ora l'IA sta plasmando la prossima grande rivoluzione tecnologica. Presente oggi in motori di ricerca, programmi di traduzione e trascrizione, generatori di immagini e video, assistenti vocali, veicoli autonomi e nei consigli personalizzati sulle piattaforme streaming e sui social network, l'IA si fa strada anche in settori quali la medicina, la ricerca, l'istruzione, la sicurezza e la produzione mediatica.

L'IA riveste grande importanza anche per la SSR

Anche la SSR, in qualità di azienda mediatica, analizza attentamente le opportunità e le sfide poste dall'IA e utilizza già oggi strumenti specifici in diversi ambiti, come ad esempio per le trascrizioni automatiche, l'analisi di contenuti o l'elaborazione più efficiente di materiale audio e video. Il principio guida è chiaro: l'IA deve sostenere la qualità giornalistica, non sostituirla. Trasparenza, regole chiare e responsabilità umana rimangono presupposti irrinunciabili.

Alla luce dei rapidi sviluppi nel campo dell'IA e della sua crescente importanza per il settore dei media, l'associazione degli editori Schweizer Medien (VSM), in collaborazione con associazioni partner e aziende del settore dei media - tra cui anche la SSR - ha elaborato un codice deontologico per l'IA, presentato all'inizio di maggio in occasione dello Swiss Media Forum. Questo documento stabilisce principi comuni per un uso responsabile dell'IA nel giornalismo svizzero.

Dalla guida autonoma alla protezione delle specie in pericolo

In questo contesto, la piattaforma streaming Play Suisse della SSR presenta una collezione speciale dedicata al tema dell'IA. La selezione esplora opportunità, rischi e ripercussioni sociali della tecnologia attraverso 16 interessanti film e documentari.

Tra i titoli di punta figura il documentario "Elon Musk Unveiled - The Tesla Experiment", che offre uno sguardo critico dietro le quinte della corsa di Tesla verso la guida autonoma. Ex dipendenti e testimoni diretti denunciano problemi nascosti e i rischi di un'accelerazione tecnologica in cui innovazione e responsabilità non sempre procedono di pari passo. "Made to Measure" analizza, attraverso un esperimento, come le piattaforme utilizzano i nostri dati e come la pubblicità personalizzata e le raccomandazioni basate sugli algoritmi influenzano il nostro comportamento digitale.

Il reportage della RTS "L'IA, mon confident mortel" mette invece in luce il lato oscuro delle chatbot basate sull'IA, approfondendo la questione dei rischi psicologici che possono emergere quando l'IA assume sempre più il ruolo di figura di riferimento emotiva. Un punto di vista completamente diverso viene offerto invece da "Nuove tecnologie contro l'estinzione", della trasmissione Einstein di SRF. Il film mostra come ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo utilizzino l'IA e le moderne tecnologie per proteggere specie animali minacciate e trovare nuovi approcci a tutela della biodiversità.