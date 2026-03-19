Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Auto elettrica senza wallbox privata: fattibile o impossibile?

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Vernier/Ostermunidgen (ots)

Gestire la vita quotidiana con un'auto elettrica senza una possibilità di ricarica privata è impegnativo. Il TCS ha effettuato un test pratico per mostrare quali costi si generano, quali ostacoli esistono e quale tipo di veicolo sia necessario.

L'assenza di una possibilità di ricarica a casa è considerata uno dei principali ostacoli all'acquisto di un'auto elettrica. Ma quanto sono davvero grandi gli svantaggi se non si dispone di una propria wallbox? Il TCS ha messo alla prova questa situazione, testando come affrontare la vita quotidiana, le vacanze e il lavoro con un'auto elettrica utilizzando esclusivamente stazioni di ricarica pubbliche.

Per questo test, un esperto del TCS ha guidato per cinque mesi un SUV elettrico di classe media. Durante questo periodo ha registrato ogni ricarica, annotando durata, costi, energia ricaricata e chilometri percorsi tra una ricarica e l'altra. Nei cinque mesi l'esperto del TCS ha percorso 15'567 chilometri in Svizzera, in Italia e in Francia. Sono state necessarie 102 ricariche. La maggior parte è stata effettuata con ricarica in corrente continua (DC), per un totale di 82 ricariche, mentre le restanti sono avvenute in corrente alternata (AC). Complessivamente il tempo totale di ricarica è stato di quasi 135 ore. La fatturazione è avvenuta tramite l'app TCS eCharge.

I costi sotto la lente

Un elemento importante del test sono stati i costi generati dalla ricarica senza una wallbox privata. Il costo medio è stato di 74 centesimi per kWh. Secondo la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), il costo medio dell'elettricità a casa è di 29 centesimi per kWh. Per confrontare i costi con un'auto a combustione è utile considerare i costi per 100 chilometri. Un'auto elettrica ricaricata esclusivamente presso stazioni pubbliche e senza abbonamento costa in media 15,80 franchi per 100 chilometri (con l'80% delle ricariche in DC). Nel caso si ricarichi l'auto in prevalenza con una colonnina privata, il costo scende a 7,91 franchi. I costi medi per un'auto a combustione (benzina 95) ammontano invece a 10,32 franchi per 100 chilometri (vedi tabella sotto). I costi energetici di un'auto elettrica risultano quindi più elevati rispetto a quelli di un'auto a combustione quando si ricarica esclusivamente in pubblico. Nella pratica, però, la maggior parte dei conducenti di auto elettriche ricarica raramente durante il viaggio e solo per tragitti più lunghi. Allo stesso modo in cui i conducenti di auto a combustione fanno raramente rifornimento nelle aree di servizio autostradali, dove i prezzi sono più alti. Il test ha dimostrato che risparmiare è possibile solo ricaricando a casa o sul posto di lavoro. Il TCS si impegna quindi affinché l'installazione di stazioni di ricarica negli edifici plurifamiliari e presso le aziende venga facilitata.

Una pianificazione attiva è indispensabile

È naturale che la vita quotidiana con un'auto elettrica senza wallbox privata richieda più pianificazione. La vera sfida non è tanto la disponibilità delle stazioni di ricarica, quanto il tempo necessario per ricaricare. Una ricarica in corrente continua dura in media 33 minuti e richiede una pianificazione attiva. Questo investimento di tempo è significativo e non può sempre essere integrato nelle normali pause, il che limita la flessibilità degli utenti e richiede un cambiamento delle abitudini.

È fondamentale avere un'autonomia grande a sufficienza

Il veicolo utilizzato nel test viene ricaricato circa ogni 200 chilometri con un utilizzo della batteria del 60% (livello di carica tra l'80% e il 20%), come raccomandato dal produttore. Con autonomie inferiori, sarebbe necessario ricaricare più spesso, rendendo la pianificazione e la gestione del tempo più difficili. Il TCS raccomanda quindi un'autonomia che copra un utilizzo tipico di due o tre giorni.

Il test di cinque mesi, condotto tra marzo e agosto 2025, ha dimostrato che l'utilizzo di un'auto elettrica senza wallbox privata è tecnicamente possibile, ma richiede una pianificazione impegnativa e può comportare costi elevati. È consigliato disporre di un'autonomia sufficientemente grande, così come di un'architettura a 800 volt del veicolo elettrico, per consentire potenze di ricarica rapide. Va tuttavia considerato che i risultati non sono rappresentativi per tutti i veicoli. In generale, il TCS chiede una maggiore trasparenza dei prezzi presso le stazioni di ricarica: il costo di un kWh dovrebbe essere noto prima di recarsi alla colonnina di ricarica.