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La SSR e l'ASF prolungano il loro partenariato

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Berna/Zurigo (ots)

La SSR e l'ASF estendono il loro proficuo partenariato contrattuale per i diritti di trasmissione in diretta e dei momenti salienti delle importanti competizioni nazionali e internazionali. Al centro dell'accordo vi sono il calcio femminile svizzero, con la Women's Super League e le principali squadre svizzere, nonché la Coppa Svizzera maschile. Grazie inoltre a un accordo tra l'EBU - di cui la SSR fa parte - e la FIFA, anche il Campionato mondiale femminile di calcio 2027 sarà trasmesso sulle emittenti e sui canali della SSR.

Con la proroga del contratto, la SSR e l'Associazione Svizzera di Football (ASF) riaffermano il loro impegno comune per lo sviluppo sostenibile del calcio femminile. Sia la Women's Super League che la Coppa femminile hanno acquisito una notevole visibilità negli ultimi anni, non da ultimo grazie alla copertura mediatica continua della SSR. RSI, RTS e SRF proseguono questa ampia copertura con regolari partite in diretta, notizie e momenti salienti. Anche le squadre nazionali femminili hanno contribuito negli ultimi anni all'ascesa del calcio femminile svizzero.

Grazie al rinnovo del contratto con l'ASF, anche le partite in casa delle principali squadre svizzere femminili e di ulteriori squadre nazionali femminili e maschili giovanili, inclusa l'Under 21, continueranno a far parte dell'ampia copertura calcistica della SSR. Un accordo tra l'European Broadcasting Union (EBU) e la Federazione Internazionale di Calcio FIFA consente inoltre alla SSR, in qualità di membro dell'EBU, di garantire una copertura completa del Campionato mondiale femminile di calcio 2027 in Brasile.

"Un segnale forte nei confronti del nostro pubblico"

Grazie al prolungamento del contratto con l'ASF, anche la Coppa Svizzera maschile continuerà ad essere trasmessa fin dal primo turno sulle emittenti e sulle piattaforme della SSR con una copertura completa in diretta e con i momenti salienti. "La proroga del contratto con l'ASF sottolinea l'impegno a lungo termine della SSR a favore del calcio svizzero, in particolare anche di quello femminile. Il calcio nazionale e internazionale svizzero, sia femminile che maschile, rimane una componente importante della nostra ampia offerta sportiva. È un segnale forte nei confronti del nostro pubblico", afferma Roland Mägerle, responsabile Sport SRF e Business Unit Sport SSR. Con la proroga del contratto, la SSR completa la sua offerta dedicata al calcio svizzero per i prossimi anni.

I diritti di diffusione della Super League e delle diverse principali squadre maschili sono già detenute dalla SSR grazie agli accordi esistenti con la Swiss Football League (SFL) e rispettivamente con la UEFA.