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En direct de Bienne, la SSR transmettra la Fête fédérale de musique 2026 dans toute la Suisse en tant que principale partenaire média

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Berne (ots)

La 35e Fête fédérale de musique aura lieu du 14 au 17 mai 2026 à Bienne. La SSR accompagnera l'événement avec ses unités régionales en tant que principale partenaire média et relaiera l'événement en direct depuis Bienne sur l'ensemble de ses canaux. La couverture média comprendra plus de 30 heures de transmission sur les canaux en ligne, des émissions à la radio et à la télévision ainsi que différents formats en marge de la Fête.

La Fête fédérale de musique est un lieu de rencontre emblématique pour les fans suisses d'instruments à vent, toutes générations confondues. La manifestation aura lieu pour la 35e fois cette année et même la troisième à Bienne. Durant le week-end de l'Ascension quelque 550 associations et 25 000 musicien.nes se mesureront dans cinq catégories et proposeront, sur 15 différentes scènes, des spectacles composés de pièces imposées et de morceaux de leur choix. Autre élément-clé de l'événement, la musique de parade sera présentée sur deux parcours de musique de marche. La SSR suivra les musicien.nes sur tout le trajet et les performances seront transmises en streaming direct sur Play RTR. Dans ce contexte, les showcases du Corps de musique de la Garde suisse pontificale seront assurément un moment fort de de la manifestation.

Couverture SSR en direct de Bienne

En tant que principal partenaire média, la SSR transmettra en direct la Fête fédérale de la musique 2026 et couvrira les compétitions sur l'ensemble de ses canaux. Pendant toute la durée de l'événement, la SSR sera présente sur place avec son propre studio radio et TV pour que le public puisse vibrer à l'unisson. Dans son offre numérique à la demande, elle proposera également plus de 30 heures de transmission des différentes performances de fanfare. Elle enrichira aussi son programme linéaire avec quatre émissions animées en direct et en plusieurs langues - deux à la radio et deux à la télévision. Des enregistrements vidéo et audio de la manifestation seront également relayés à travers des posts sur les canaux de médias sociaux.

Un engagement pour la musique au-delà des barrières linguistiques

En couvrant largement la Fête fédérale de musique à Bienne, la SSR offre une tribune de choix aux talents musicaux suisses de tous âges et renforce la cohésion interrégionale. Le projet incarne la collaboration accrue du service public au-delà des régions, y compris en termes de contenus. En témoigne l'émission radio nationale qui sera diffusée le samedi 13 mai de 11 h 00 à 12 h 30 dans les quatre régions linguistiques.

Pendant toute la durée de la Fête, la SSR transmettra également en direct les compétitions de musique de parade, soit, plus de 30 heures de diffusion sur les plateformes numériques. Toutes les unités régionales de la SSR accompagneront l'événement ainsi que les formations participantes dans des émissions en direct ou spéciales. SRF Musikwelle couvrira quotidiennement la Fête fédérale de musique à partir du 10 mai. Du mercredi 13 au dimanche 17 mai, des duplexes en direct seront proposés chaque jour depuis le coeur de la manifestation.

De leur côté, la RSI et la RTS diffuseront des contenus dès le vendredi de l'Ascension. L'émission radio "Le Kiosque à Musiques" (RTS Première) proposera déjà le 9 mai un rendez-vous avec plusieurs personnalités incarnant la Fête. La RTR, elle, transmettra la musique de parade en streaming direct et couvrira la manifestation dans ses émissions "Cuntrasts et "Artg musical", à la radio et à la télévision.

Le 23 mai, la meilleure plage de diffusion (18 h 10 - 19 h 10) sera celle de l'émission TV nationale "Bella Musica". Elle rappellera les temps forts de l'événement dans les quatre régions linguistiques et les présentera à un large public sur les premières chaînes. L'artiste audiovisuel et musicien biennois Cee-Roo apportera une dimension originale à "Bella musica". Il sillonnera Bienne durant le week-end de l'Ascension avec un eTuk SSR et invitera les festivalier.ères à tester différents instruments à vent. Ces interactions, filmées et enregistrées, aboutiront à une capsule vidéo hybride qui alliera documentation et musique.