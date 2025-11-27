SWI swissinfo.ch

Le podcast "Adieu, merci la Suisse" explore le rêve de l'expatriation

Bild-Infos

Download

Berne (ots)

Dix pour cent de la population suisse vit à l'étranger. Et nombreuses sont les personnes en Suisse qui envisagent parfois de s'établir hors du pays. Une nouvelle série de Swissinfo, produite en deux langues, répond aux questions essentielles liées à un départ à l'étranger, qu'il s'agisse d'aspects pratiques ou émotionnels.

La série de podcasts "Ade merci, Schweiz" en allemand et " Adieu, merci la Suisse" en français raconte ce que signifie partir vivre dans un autre pays, parfois pour toujours. Les Suissesses et les Suisses qui envisagent ce pas se trouvent confrontés à de nombreuses questions. Faut-il d'abord trouver un logement ou un emploi? Quel niveau linguistique est nécessaire? Que faut-il anticiper lorsqu'on quitte la Suisse avec des enfants?

Pourquoi s'expatrier ressemble à une séparation

Sous ce titre, Swissinfo a lancé le 25 novembre 2025 le premier épisode de la série. Le podcast propose une combinaison de récits personnels de personnes qui se sont déjà établies à l'étranger, d'émotions fortes et de données fiables sur l'expatriation.

"Swissinfo publie et produit spécifiquement pour les Suissesses et les Suisses de l'étranger, dont nous connaissons les besoins et les habitudes médiatiques", explique Mark Livingston, rédacteur en chef de Swissinfo. "Mais nos journalistes proposent également ce podcast aux Suissesses et aux Suisses qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont fait qu'oser rêver d'un départ à l'étranger."

Plus d'informations : " Adieu, merci la Suisse " - le nouveau podcast de Swissinfo