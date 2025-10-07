Swiss Engineering STV

Les ingénieurs se montrent prudents face à l'IA - Légère baisse des salaires

L'enquête salariale 2025/26 de Swiss Engineering montre que les ingénieur·es suisses utilisent de plus en plus l'IA, mais ne considèrent pas que celle-ci menace leur emploi. Les salaires des ingénieur·es et des architectes baissent légèrement. Les jeunes diplômés continuent de trouver rapidement un premier emploi.

Les ingénieur·es suisses se montrent réservés à l'égard de l'intelligence artificielle (IA). Si beaucoup d'entre eux utilisent déjà des outils d'IA dans leur travail quotidien, l'euphorie autour de cette technologie est encore peu perceptible. C'est ce que révèle l'enquête salariale 2025/26 de Swiss Engineering, à laquelle ont participé 2 291 ingénieur·es et architectes de toute la Suisse. Cette année, l'enquête s'est concentrée sur l'influence de l'intelligence artificielle sur le travail des ingénieur·es et des architectes. Seule la moitié environ des personnes interrogées voient des effets positifs sur leur productivité. Les ingénieur·es et architectes suisses ne craignent guère que l'IA puisse prendre leur place dans un avenir proche. Seuls 3 % d'entre eux redoutent une menace concrète, tandis que

87 % ne voient aucun danger et 10 % n'ont pas souhaité se prononcer.

Salaires légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente

Pour la première fois depuis plusieurs années, les salaires affichent une légère baisse : le salaire médian des personnes interrogées s'élève à 122 000 francs en 2025. C'est légèrement moins que l'année précédente, mais plus qu'en 2023 et 2022. Le salaire dépend fortement du secteur et de la région : les secteurs les plus rémunérateurs sont l'administration publique (143 074 francs) et la finance (139 000 francs). Les emplois dans les secteurs de la chimie/pharmacie et de la médecine/technologie médicale sont également bien rémunérés. En revanche, l'industrie mécanique/métallurgique (117 250 francs) et le chauffage/ventilation/climatisation ou l'approvisionnement en eau (113 478 francs) sont moins lucratifs. Au niveau régional, le nord-ouest de la Suisse arrive en tête avec une médiane de 133 900 francs, suivi du Tessin (129 000 francs), de l'Espace Mittelland (126 100 francs) et de Zurich (120 000 francs). Les salaires les plus bas sont versés dans la région du lac Léman (114 000 francs). Malgré une légère baisse, 69 % des personnes interrogées déclarent trouver leur salaire approprié.

Pour les jeunes diplômés, tout continue de bien se passer. Ils trouvent généralement rapidement un premier emploi. Le salaire moyen de départ, d'environ 90 000 francs, correspond aux attentes et est largement considéré comme équitable.

Avec son enquête salariale annuelle, Swiss Engineering poursuit l'objectif de créer une transparence salariale. L'enquête salariale 2025/26, réalisée par l'institut d'études de marché Demoscope, a été soutenue par Swiss Engineering en tant que commanditaire ainsi que par les associations ETH Alumni, SIA, SVIAL, SVIN et Swiss Leaders, qui l'ont transmise à leurs membres. Les membres de Swiss Engineering reçoivent gratuitement l'étude complète. Les non-membres peuvent la commander pour 150 francs sur info@swissengineering.ch.

