Angestellte Schweiz

Reprise de la production de BASF Monthey par Catexel

Olten, Monthey (ots)

Après 17 ans d'activités dans le canton du Valais, l'entreprise BASF entend quitter le site de production de Monthey, cédant sa place à Catexel. Cette transition marque la fin d'une période significative, tant pour les collaborateurs que pour la région.

Prudemment optimistes, les employés réclament des garanties sur le long-terme

Atena (l'Association des Employés BASF) et l'association d'employés Angestellte Schweiz sont prudemment optimistes. Elles estiment que cette reprise peut constituer une opportunité stratégique pour renforcer la valorisation des produits du site de Monthey, lesquels s'inscrivent pleinement dans le coeur de métier de l'entreprise acquéreuse Catexel (The International Chemical Investors Group (ICIG)).

Si les attentes du personnel sont respectées, cette reprise ouvre de nouvelles perspectives de développement et de croissance, tant pour les collaborateurs que pour l'économie régionale.

L'Association des Employés BASF et Angestellte Schweiz appellent ainsi Catexel à apporter des garanties claires, allant au-delà du minimum légal, dans l'esprit d'un respect à long terme des engagements existants, notamment en matière de plan de participation et d'acquis sociaux.

" Nous avons des attentes envers Catexel : les emplois et les conditions de travail actuels doivent être maintenus sur le site suisse ", souligne Pascal Seiler, président d'Atena, " il s'agit de garantir confiance et stabilité ".

Pour Angestellte Schweiz, cette reprise ne doit en aucun cas se faire au détriment du site et des employés de BASF Monthey. L'association appelle Catexel à investir durablement dans l'outil de production valaisan.

Les conditions de travail doivent être préservées

Les collaborateurs de BASF Suisse bénéficient actuellement de bonnes conditions de travail grâce à une convention d'entreprise signée notamment avec Angestellte Schweiz, qui s'engage pour un partenariat social constructif et durable. Cette convention et le dialogue qui l'accompagnent doivent être maintenus au-delà de l'exigence légale d'une année après la reprise, afin de garantir la pérennité des acquis sociaux et la confiance des équipes.

De même, les employés attendent un plan de prévoyance solide, dans la continuité des conditions valant chez BASF.