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Un résultat 2025 légèrement négatif dans le contexte de la transformation

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Berne (ots)

La SSR affiche une perte de 2,9 millions de francs pour l'année 2025 pour un produit d'exploitation de 1,56 milliard de francs. Cela s'explique, d'une part, par le recul du produit d'exploitation, notamment en raison de la baisse des recettes issues de la redevance média et du recul des recettes publicitaires. D'autre part, les charges d'exploitation ont augmenté en raison des provisions pour restructuration liées à la transformation Enavant. La suppression de 248 postes à temps plein a toutefois permis de réduire sensiblement les coûts salariaux. L'utilisation des contenus SSR demeure élevée et continue sa migration vers les canaux numériques.

2025 a été marquée par de grands événements nationaux, comme le Concours Eurovision de la Chanson (Eurovision) à Bâle, les Championnats d'Europe de football féminin (UEFA Women's EURO) en Suisse et la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) à Mollis. La SSR les a couverts dans leur intégralité, offrant au public des expériences inoubliables. Les audiences, impressionnantes, le montrent: en moyenne, 965 000 personnes ont suivi les quatre rencontres de la Nati disputées dans le cadre de l'UEFA Women's EURO 2025 - soit une part de marché de 59,1 % en prime time. La descente du Lauberhorn a fait vibrer 1 221 000 téléspectateur.trices en moyenne pour une part de marché de 77,5 %. Dans l'ensemble, la SSR atteint son public dans toutes les langues et toutes les régions, y compris les jeunes. Ainsi, la population continue d'utiliser largement l'offre de la SSR sur ces différents canaux: 81 % des personnes âgées de 15 ans et plus utilisent au moins une fois par semaine les offres de la SSR - à la radio, à la télévision, sur le web, via les apps et sur les réseaux sociaux.

2025 s'est écoulée sous le signe du projet Enavant. Dans le cadre de la transformation à l'échelle de l'entreprise, la SSR adopte de nouvelles structures et de nouveaux processus, renforce la collaboration au-delà des régions et s'aligne de manière cohérente sur l'évolution des besoins du public. Parallèlement, des mesures de réduction des coûts ont également été lancées afin de faire face à la baisse du montant de la redevance média des ménages décidée par le Conseil fédéral à partir de 2027.

Le recul des recettes commerciales atténué par les grands événements de l'année

La SSR boucle l'année 2025 sur un résultat d'exploitation de 1,56 milliard de francs et une perte de 2,9 millions de francs. Si, par rapport à 2024, les recettes issues de la redevance média sont en recul de 33,4 millions de francs et les recettes publicitaires de 4,1 millions de francs, les recettes de sponsoring dans le cadre des grands événements sportifs de l'année et l'Eurovision en ont cependant légèrement atténué l'impact. Les recettes issues des programmes, en revanche, progressent de 7,0 millions par rapport à 2024 - notamment grâce à des recettes plus élevées provenant des droits de retransmission - tout comme les recettes commerciales globales, qui enregistrent une augmentation de 3,1 millions de francs. Les autres recettes d'exploitation ont également nettement progressé (+ 26,8 millions), notamment en lien avec des prestations autour de la transmission de l'Eurovision et grâce à un gain sur la vente d'un immeuble.

Coûts salariaux et effectifs en recul

Par rapport à 2024, les charges d'exploitation progressent de 11,4 millions de francs, principalement du fait des provisions pour restructuration en lien avec la transformation à l'échelle de l'entreprise. Après ajustement, il apparaît toutefois que la base des coûts est en diminution: les frais salariaux effectifs ont reculé de 15,6 millions de francs, les effectifs s'étant eux-mêmes contractés durablement de 248 ETP (-4,3 %). Avec les provisions constituées à hauteur de 49,7 millions de francs à charge des comptes 2025, les coûts du plan social liés pour les autres suppressions de postes d'ici 2029 sont déjà pris en compte au bilan et ne pèseront plus sur les résultats futurs. Ces provisions expliquent également pourquoi les charges de personnel augmentent de 23,0 millions de francs alors même que les coûts salariaux reculent. Ainsi, la SSR crée une marge de manoeuvre pour des mesures tournées vers l'avenir dans le cadre de la transformation en cours.

Les investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevés à 105,3 millions de francs, soit 5,9 millions de plus que l'année précédente. S'établissant à 74 millions de francs, les amortissements progressent quant à eux de 0,5 million par rapport à 2024. Le nouveau site de la RTS sur le campus de l'EPFL à Ecublens est actuellement mis en service progressivement, tandis que la transformation du site de la RSI à Comano se déroule conformément aux plans. Grâce à une stratégie immobilière rigoureuse, la SSR optimise ses sites dans le cadre de la transformation, réduit les surfaces et diminue ainsi ses coûts. De plus, la vente du bâtiment de la RSI à Lugano-Besso a permis de générer un gain de plus de 10 millions de francs.

Perspectives

Desrecettes stables provenant de la redevance média sont attendues pour 2026, celle-ci n'étant réduite à 312 francs par ménage qu'à partir de 2027, tandis que 80 % des entreprises assujetties à la TVA en seront exonérées. Une nouvelle réduction de la redevance des ménages à 300 francs est prévue dès 2029.

L'environnement média actuel reste par ailleurs exposé à des risques, notamment un marché publicitaire fragile marqué par une forte volatilité et des transferts vers les plateformes de tiers. Cette année toutefois, deux grands événements sportifs figurent au programme - les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde de football de la FIFA - et apporteront un soutien ponctuel au secteur commercial.

Avec le projet Enavant, la SSR s'aligne stratégiquement sur l'évolution des besoins du public, s'adapte à un cadre financier réduit et assure un service public de haute qualité. En 2026/2027, sa priorité sera la mise en oeuvre rigoureuse du projet de transformation afin de réduire les coûts et de pérenniser son avenir.

Le rapport de gestion de la SSR sera publié fin avril 2026.