SRG SSR

La procedura di consultazione è conclusa: l'entità della riduzione dei posti di lavoro rimane invariata

Berna (ots)

La SSR deve risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029 anche in seguito alla decisione del Consiglio federale di ridurre il canone radiotelevisivo. A tal fine, come annunciato lo scorso novembre, oltre all'ampio progetto di trasformazione aziendale, dovranno essere tagliati 900 posti di lavoro a tempo pieno. La procedura di consultazione avviata il 25 novembre e terminata il 14 dicembre non ha permesso di ridimensionare questa cifra.

Nella procedura di consultazione prevista per legge, l'insieme del personale ha potuto formulare delle proposte volte a ridurre i licenziamenti o ad attenuarne le conseguenze. Tali proposte, riguardanti ambiti tematici diversi, sono state esaminate attentamente ma non hanno permesso di ridurre il numero di posti da tagliare. L'analisi ha evidenziato che molte proposte coincidono con gli orientamenti strategici del progetto di trasformazione Enavant.

I dettagli della riduzione dei posti di lavoro saranno concretizzati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. A tal fine verrà applicato il piano sociale della SSR. Un terzo dei posti a tempo pieno interessati, ossia circa 300 sui 900 previsti, saranno tagliati nell'ambito del programma di riduzione dei costi già avviato. Questa misura è già passata attraverso una procedura di consultazione ed è in corso di attuazione. Entro il 2029 verranno tagliati ulteriori 600 posti di lavoro e sarà inevitabile procedere a licenziamenti. Una parte di questi 600 sarà assorbita da fluttuazioni naturali e pensionamenti.

La SSR si trova ad affrontare grandi sfide. Entro il 2029 dovrà risparmiare circa 270 milioni di franchi, anche in seguito alla decisione del Consiglio federale di ridurre il canone. La prima tappa della riduzione avrà luogo nel gennaio 2027, ciò significa che entro tale data la SSR dovrà già aver effettuato risparmi pari a 125 milioni di franchi.

Dal 1° aprile ulteriori settori lavoreranno secondo il nuovo modello organizzativo

Nel giugno 2025, il Comitato direttivo SSR ha informato come con Evanant intende affrontare questa profonda trasformazione (cfr. La SSR si riorganizza e compatta le forze). Nel novembre 2025, la SSR ha compiuto un primo importante passo verso la concretizzazione di questi piani: tra le altre cose, ha creato nuove strutture e processi volti a rafforzare la futura collaborazione interregionale, e ha ridotto il numero di membri del Comitato direttivo (cfr. comunicato stampa La SSR concretizza il progetto di trasformazione e la prevista riduzione dei posti di lavoro).

A partire dal 1° aprile 2026, nuovi settori aziendali opereranno secondo il nuovo modello organizzativo annunciato l'estate scorsa e derivante dal progetto di trasformazione Enavant. Dopo le Risorse umane e le Finanze, già organizzate secondo questo modello dallo scorso gennaio, anche i settori Offerta,

Operazioni, Stato maggiore e Comunicazione e Public Affairs passeranno a una gestione unitaria. Il personale di questi settori continuerà a lavorare nelle rispettive regioni, ma farà parte del gruppo SSR e contribuirà a una maggiore coerenza e a maggiori sinergie tra le sedi.